خبر في الجول - أحمد الشيخ يسابق الزمن من أجل اللحاق بالقمة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 15:41

كتب : أحمد الخولي

أحمد الشيخ - الأهلي - أسوان

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد الشيخ جناح الأهلي معاناته من شوكة عظمية في باطن القدم أسفل الكعب.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

ورفض اللاعب الاستسلام ولم يحصل كبقية زملائه على راحة من التدريبات رغم الألم وصعوبة السير على قدمه، وأصر على الذهاب لمقر النادي من أجل الخضوع لجلسات علاجية تمهيدا لبداية تأهيل فردي يبدأ غدا الأربعاء.

ويسابق الشيخ الزمن من أجل اللحاق بمباراة الزمالك التي يعاني فيها الأهلي من غيابات كثيرة تفاقمت بتعرض محمود متولي مدافع الفريق لقطع جزئي في الرباط الصليبي.

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وكان الشيخ حصل على حقنة مسكنة من أجل المشاركة ضد أسوان، لكن تفاقمت الإصابة بسبب ضغط المباراة.

واشتكى الشيخ من الإصابة خلال الفوز على أسوان 3-0 أمس الاثنين في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وخرج جناح الأهلي مستبدلا بأليو ديانج في الدقيقة 41 بعدما اشتكى من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة الجولة الـ21 من الدوري.

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