الشيخ وجيرالدو يخضعان لفحوصات طبية استعدادا للقمة

يخضع أحمد الشيخ وجيرالدو جناحا الأهلي لفحص طبي غدا الأربعاء.

وأعلن الأهلي خضوع الشيخ وجيرالدو لفحوصات طبية غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق.

واشتكى الثنائي من الإصابة خلال الفوز على أسوان 3-0 أمس الاثنين في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وخرج الشيخ مستبدلا بأليو ديانج في الدقيقة 41 بعدما اشتكى من الإصابة.

فيما خرج جيرالدو بين شوطي المباراة مستبدلا بوليد سليمان لنفس السبب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة الجولة الـ21 من الدوري.

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