الشيخ وجيرالدو يخضعان لفحوصات طبية استعدادا للقمة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 15:27

كتب : محرر في الجول

جيرالدو - الأهلي - أسوان

يخضع أحمد الشيخ وجيرالدو جناحا الأهلي لفحص طبي غدا الأربعاء.

جيرالدو دا كوستا

النادي : الأهلي

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي خضوع الشيخ وجيرالدو لفحوصات طبية غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق.

واشتكى الثنائي من الإصابة خلال الفوز على أسوان 3-0 أمس الاثنين في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي خبر في الجول – متولي يخضع لفحوصات شاملة قبل تحديد موضع إصابته كشري: لاعبو أسوان أخبروني بقدرتهم على تحقيق الفوز على الأهلي جوزيه: الأهلي يقدر على تخطي الوداد.. ولدي ذكريات عديدة في 23 مواجهة ضد الزمالك

وخرج الشيخ مستبدلا بأليو ديانج في الدقيقة 41 بعدما اشتكى من الإصابة.

فيما خرج جيرالدو بين شوطي المباراة مستبدلا بوليد سليمان لنفس السبب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في قمة الجولة الـ21 من الدوري.

اقرأ أيضا

السعيد يتحدث عن اقتراب رمضان من بيراميدز

مواجهات تاريخية قد تسفر عنها قرعة مونديال اليد

الأهلي الزمالك الشيخ جيرالدو في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
إقالة أبيدال من برشلونة 22 دقيقة | أوروبا
برشلونة يعلن نجاح جراحة تير شتيجن ومدة غيابه 47 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - أحمد الشيخ يسابق الزمن من أجل اللحاق بالقمة 56 دقيقة | الدوري المصري
الشيخ وجيرالدو يخضعان لفحوصات طبية استعدادا للقمة ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا: بولونيا في مفاوضات أولية مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي ساعة | المحترفون
كومان يتحدث عن تدريب برشلونة.. وكشف تفاصيل المفاوضات ساعة | أوروبا
رسميا - الوحدة السعودي يقيل كارينيو ويعين عيسى المحياني مدربا له ساعة | السعودية
رسميا - توتنام يضم هارت ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك