مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أغسطس 2020.. نصف نهائي الأبطال والزمالك يواجه نادي مصر

تستمر مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء، بـ3 مواجهات، الأولى تجمع بين طنطا وحرس الحدود في الرابعة عصرا على قناة "أون تايم سبورت".

ويواجه مصر للمقاصة نظيره الجونة في السادسة والنصف مساء على قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويستضيف نادي مصر نظيره الزمالك في التاسعة مساء على استاد الكلية الحربية في التاسعة مساء على قناة "أون تايم سبورت".

ويقام أولى لقائي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق رؤوف خليف بين باريس سان جيرمان ونظيره ريد بول لايبزج.

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