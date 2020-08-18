مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أغسطس 2020.. نصف نهائي الأبطال والزمالك يواجه نادي مصر

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 10:36

كتب : FilGoal

حسام أشرف وهدف الزمالك القاتل في مرمى المقاصة وفرحة مجنونة

تستمر مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء، بـ3 مواجهات، الأولى تجمع بين طنطا وحرس الحدود في الرابعة عصرا على قناة "أون تايم سبورت".

ويواجه مصر للمقاصة نظيره الجونة في السادسة والنصف مساء على قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويستضيف نادي مصر نظيره الزمالك في التاسعة مساء على استاد الكلية الحربية في التاسعة مساء على قناة "أون تايم سبورت".

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ويقام أولى لقائي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق رؤوف خليف بين باريس سان جيرمان ونظيره ريد بول لايبزج.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات الثلاثاء من هنا

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