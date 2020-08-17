برشلونة يعلن خضوع تير شتيجن لعملية جراحية

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن خضوع حارس مرمى مارك أندري تير شتيجن لعملية جراحية غدا الثلاثاء.

ويجري تير شتيجن الجراحة في وتر الركبة اليمنى الذي سبب له الآلام في الفترة الماضية.

وكانت إدارة برشلونة قد فضّلت خوض اللاعب لمنافسات دوري أبطال أوروبا أولا قبل خضوعه للجراحة.

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وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد ذكرت في وقتٍ سابق، أن الجراحة التي من المفترض أن يخضع لها تير شتيجن، قد تغيّبه عن الملاعب حتى شهر ديسمبر المقبل.

وذكر التقرير أن تلك الآلام لاحقت تير شتيجن في وقتٍ مبكر من الموسم، وأخضعه النادي وقتها لعلاج بالخلايا الجذعية لمدة 3 أسابيع حتى يتغلّب على الألم.

لكن الآلام طاردته مجددا مؤخرا بشكل مقلق لدرجة دفعت النادي إلى التفكير في إخضاعه إلى عملية جراحية بمجرد انتهاء مباريات دوري أبطال أوروبا.

جراحة يتوقع الأطباء أنها ستبعد تير شتيجن عن الملاعب لما لا يقل عن 3 أو 4 أشهر.

وبالتالي في أحسن الأحوال، فسيغيب تير شتيجن عن برشلونة حتى ديسمبر المقبل حال خضوعه للجراحة.

وخاض تير شتيجن 46 مباراة هذا الموسم، آخرها أمام بايرن ميونيخ وتلقت شباكه فيها 8 أهداف.

برشلونة تير شتيجن
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