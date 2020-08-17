تشكيل إنتر – لوكاكو ولاوتارو يهاجمان شاختار

لم يجر أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان أي تعديلات على التشكيل الذي انتصر على باير ليفركوزن، لمباراته أمام شاختار دونتسك في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وشهد تشكيل إنتر الدفع بالثنائي لاوتارو ماريتنيز، وروميلو لوكاكو في خط الهجوم.

ويلتقي الفائز من إنتر وشاختار، بـ إشبيلية في نهائي المسابقة.

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دييجو جودين – ستيفن دي فراي – أليساندرو باستوني

الوسط: دانيلو دابمروسيو – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – روبيرتو جاليارديني – آشلي يونج

الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو ماريتنيز

تشكيل شاختار:

حراسة المرمى: أندري بياتوف

الدفاع: دودو – سيري كريفتسوف – دافيت كوتشولافا – ميكولا ماتفينكو

الوسط: ماركوس أنتونيو – تاراس ستيبانينكو – مارلوس – ألان باتريك – تايسون

الهجوم: جونيور مورايش