تشكيل إنتر – لوكاكو ولاوتارو يهاجمان شاختار

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 20:01

كتب : Filgoal Team

إنتر - ليفركوزن

لم يجر أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان أي تعديلات على التشكيل الذي انتصر على باير ليفركوزن، لمباراته أمام شاختار دونتسك في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وشهد تشكيل إنتر الدفع بالثنائي لاوتارو ماريتنيز، وروميلو لوكاكو في خط الهجوم.

ويلتقي الفائز من إنتر وشاختار، بـ إشبيلية في نهائي المسابقة.

أخبار متعلقة
برشلونة.. أخطاء فادحة تسببت في عاصفة مثالية رومينيجيه: لاعبو بايرن لم يحتفلوا بعد الفوز الساحق على برشلونة إيتو: لو رحل ميسي فعليهم أن يغيّروا اسم برشلونة ياسين بونو شبيه "ريو".. بطل إشبيلية الجديد وكابوس الإنجليز

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دييجو جودين – ستيفن دي فراي – أليساندرو باستوني

الوسط: دانيلو دابمروسيو – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – روبيرتو جاليارديني – آشلي يونج

الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو ماريتنيز

تشكيل شاختار:

حراسة المرمى: أندري بياتوف

الدفاع: دودو – سيري كريفتسوف – دافيت كوتشولافا – ميكولا ماتفينكو

الوسط: ماركوس أنتونيو – تاراس ستيبانينكو – مارلوس – ألان باتريك – تايسون

الهجوم: جونيور مورايش

إنتر شاختار الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة محمود متولي واشتباه بقطع في الرباط الصليبي 55 دقيقة | الدوري المصري
الإنتاج لا يفك لعنة الذئاب.. المقاولون ينتصر ويتخطى بيراميدز ساعة | الدوري المصري
برشلونة يعلن خضوع تير شتيجن لعملية جراحية ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الأوروبي - إنتر ميلان (3) (0) شاختار.. جووووووووووووووووول 2 ساعة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) أسوان.. تبديل اضطراري للأزرق 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا – "عاد إلى المزرعة".. برشلونة يقيل كيكي سيتيين 2 ساعة | أوروبا
التشكيل - حمدي وفتحي والشيخ أساسيون.. وأجايي يقود هجوم الأهلي أمام أسوان 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل إنتر – لوكاكو ولاوتارو يهاجمان شاختار 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك