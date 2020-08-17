حوار في الجول - نجم بايرن السابق: لم يتوقع أحد ما حدث.. مواجهة ليون لن تكون مثل برشلونة

هزيمة ثقيلة هزت العالم تبعاتها ستبدأ في الظهور بشكل رسمي، بايرن ميونيخ قهر برشلونة بنتيجة 8-2، أمر لم يتوقعه حتى عشاق بايرن، ربما توقعوا الفوز لكن ليس هذا الانتصار الساحق.

بايرن ضرب موعدا لمواجهة ليون في نصف النهائي، وأمام توقعات ونكات تخطي ليون بسهولة بعد سحق برشلونة، يرى جيوفاني إلبر نجم هجوم بايرن وليون السابق عكس ذلك.

FilGoal.com حاور إلبر، الذي قال عن المواجهة "ليون أخرج يوفنتوس ثم مانشستر سيتي، كيف لها أن تكون مباراة صعبة؟".

لكننا فضلنا أن نبدأ حديثنا مع المهاجم البرازيلي حول مواجهة برشلونة أولا، فقال: "رغم أنني كنت واثقا للغاية من انتصار بايرن ميونيخ امام برشلونة، وقلت هنا لأصدقائي في النادي إننا سنفوز بنتيجة 3-0 لكن 8-2 كانت كثيرة للغاية، إنها نتيجة لم يتوقعها أحد".

وواصل "حتى أفضل أماكن المراهنة لم تكن لتتوقع تلك النتيجة، أعتقد أنه لم يتوقع أي طرف أن يفوز أحدهما بهذه النتيجة الكبيرة".

وأكمل "لكن كان يمكننا أن نرى كيف لبايرن اليد العليا قبل المباراة، وبعد تسجيل الهدف الثالث لبايرن كان الأمر واضحا، حتى بعد تسجيل برشلونة للهدف الثاني لم يتغير أي شيء".

وتابع "بايرن ضغط برشلونة ويمكننا أن نرى جميعا كيف لعب هانز فليك وكيف هيمن على اللقاء، التركيز على المباراة وما يعرفه اللاعبون أمام برشلونة وكيفية اللعب والضغط ومفاتيح اللعب كل ذلك كان معروفا بنسبة 100% ويقدر عليه بايرن".

وأردف "أعتقد أن اللاعبون استعدوا وتدربوا جيدا من أجل تلك المواجهة، لذا كانوا يقاتلون في تلك المباراة بروح وعزيمة وقوة حتى النهاية ولهذا فازوا بـ8 أهداف".

وأكمل "هانز فليك مدرب بايرن الجديد غير الكثير منذ توليه مهمة تدريب الفريق، رأينا اللاعبين أنفسهم لديهم رغبة في العمل من أجل اللعب والمتعة، أصبحوا يستمعون لكلمات المدرب حينما أصبح للكل هدف واحد وتفكير أوضح والذي ستتحدث عنه الإنجازات بصورة صحيحة".

بايرن العريق تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العشرين في تاريخه، والسابعة في آخر 10 نسخ.

وتطرق إلبر للحديث عن مواجهة ليون قائلا: "يجب ألا ننسى بالطبع كيف وأننا تخطينا برشلونة، لكن هناك مباراة آخرى جديدة ضد ليون".

وواصل "مباراة ليون صعبة للغاية، رأينا ما يقدر الفريق على عمله، لقد أحرج وأخرج يوفنتوس ومانشستر سيتي، لذا لا يمكنني أن أقول حتى الآن أن بايرن الطرف الأرجح للتأهل".

وأكمل "بكل وضوح بايرن لديه خبرة أكثر في تلك المباريات، لكن الآن في هذا العام، كل شيء مختلف لأنك تخوض مباراة وحيدة ولا يمكنك أن ترتكب الأخطاء، لا يمكنك أن تخطئ مثل مانشستر سيتي لأنه سمح لليون بتسجيل 3 أهداف".

وتابع "حتى لو استحوذ سيتي على الكرة أكثر، فقد سمح بتسجيل 3 أهداف، لذا لا يمكنك أن تخطئ بهذه الطريقة، عليك أن تكون مركزا ومتوازنا بنسبة 100%، حتى آخر لحظة من المباراة لا يمكنك أن تفقد ذلك التركيز لو لثانية".

وأردف "الجميع كان يأمل في مواجهة ضد مانشستر سيتي، أعتقد أن الكثيرين أملوا في ذلك، لكن كلاعب أعلم أنك قبل مباراة قد ترغب في مواجهة بعينها لكن نتيجة المباراة تحسم بطريقة معينة".

واستطرد "المباراة تبدأ متساوية بكل المقاييس، لذا من كان محظوظا كفاية ويمنح أقصى ما لديه في ذلك اليوم سيتخطى الطرف الآخر، وهذا ما حدث مع ليون، أهنئهم على ما قاموا به هذا الموسم في دوري الأبطال، قاموا بعمل رائع".

وقال عن ليون: "ليون كتب قصته الرائعة بالفعل بالوصول إلى نصف النهائي، وأنا واثق تماما من أنه يركز بشدة على تخطي بايرن ميونيخ ومحاولة تحقيق المزيد، ستكون مباراة مشوقة للغاية".

ليون سيخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010، وللمصادفة، فستكون أمام بايرن ميونيخ أيضا، لكن حينها انتصر الألمان 3-0.

هل تؤثر نتيجة برشلونة على مستوى بايرن فيما تبقى من مشوار البطولة؟ أجاب إلبر: "في بايرن لا نفكر سوى في أن هناك مباراة تلو الأخرى، كل على حدة، مثلا أمام تشيلسي كنا قد فزنا 3-0 في لندن، لا يجدي نفعا أن نفكر في لعب النهائي بطريقة مباراة برشلونة تلك، كما أن اللاعبين فكروا في مباراة برشلونة بشكل خاص فلعبوا على هذا النحو".

وواصل "الآن كل التفكير والعمل يتم من أجل ليون، وبالطبع نأمل أن تكون هناك فرصة لتخطي ليون للوصول إلى نهائي جديد".

وأكمل "لكن حتى وصول ذلك النهائي، ستكون مواجهة صعبة للغاية، لم نفز بعد لنفكر في النهائي، مازال أمامنا مواجهة يوم الأربعاء وآمل أن يلعب لاعبو بايرن بنفس طريقتهم ضد برشلونة، فلديهم الكثير لفعله".

باريس سان جيرمان يواجه لايبزج يوم الأربعاء، فكيف يرى إلبر فرص الفريقين في المواجهة؟

أجاب المهاجم البرازيلي: "باريس سان جيرمان عانى لكي يتخطى أتالانتا ويصل إلى نصف النهائي، رأينا الصعوبة التي مر بها في آخر دقيقتين حينما كان الجميع يتوقع تأهل أتالانتا".

وواصل "سان جيرمان كان قادرا على تسجيل هدفين بعد ذلك ترى أن الفريق لديه قدرة ظهرت وبإمكانه حسم المباراة في الدقائق الأخيرة، أمر لم يتوقعه أحد".

وتابع "أعتقد أن سان جيرمان مثل ليون، لم يتوقع أحد أن يتواجد الثنائي في نصف النهائي، وبالطبع هناك فرصة له بالوصولو إلى النهائي".

وأردف "لايبزج لعب بطريقة جيدة جدا ضد أتليتكو مدريد، كانت مواجهة صعبة لكنه خاضها وكأنه يعرف كيف يتخطى أتليتكو".

وأتم "مواجهة سان جيرمان ولايبزج ستكون صعبة على الأول أكثر لن تكون سهلة كما يعتقد البعض، لايبزج أثبت قوته على حساب أتليتكو وأنه مرشح لا يستهان به".

إلبر الدولي البرازيلي السابق لعب لبايرن ميونيخ في الفترة من 1997-2003 ولعب ليون في الفترة من 2003-2005، وتوج مع العملاق البافاري بـ4 بطولات دوري ألماني و3 بطولات كأس و4 بطولات كأس سوبر ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس الانتركونتيننتال. ومع ليون فاز بلقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس الرابطة مرة.

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