كادينا كوبي: برشلونة أقال سيتيين بالفعل.. الإعلان خلال ساعات

نبأ لن يكون مفاجئا، لكن الإعلان الرسمي اقترب للغاية: إقالة كيكي سيتيين من تدريب برشلونة باتت أقرب من أي وقتٍ مضى.

إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية ذكرت أن كيكي ستيين أقيل بالفعل من تدريب برشلونة وفقا لما أبلغهم به جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وذكرت الإذاعة أن الإعلان الرسمي سيتم خلال ساعات، وذلك بعد اجتماع بارتوميو مع مجموعة مسؤولين في النادي على رأسهم إيريك أبيدال المدير الرياضي.

💥ÚLTIMA HORA💥 Bartomeu a @victor_nahe: 🎙️"Setién está fuera". El Presidente ha salido de la reunión con Abidal y Planes en las oficinas del club. pic.twitter.com/OCfy0uaxeu — Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020

يأتي ذلك بعد يومين من الهزيمة الكارثية بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وارتبطت عدة أسماء لتعويض سيتيين عند إقالته، على رأسها رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا.

وحسب إذاعة "راديو كتالونيا" فإن رونالد كومان بات المرشح رقم واحد لخلافة كيكي سيتيين في تدريب الفريق الكتالوني.

رونالد كومان مستعد لترك تدريب منتخب هولندا في الوقت الراهن وألا ينتظر نهاية أمم أوروبا في الصيف المقبل كما كان الحال له في العام الماضي.

أسطورة برشلونة كان مرشحا لتدريب الفريق في الموسم المنقضي، لكنه فضل الاستمرار مع هولندا لما بعد أمم أوروبا التي كانت مقررة في الصيف الجاري.

بسبب كورونا، تأجلت اليورو إلى الصيف المقبل، وعليه كان يٌفترض أن يستمر كومان مع الطواحين لفترة أطول أيضا.

يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية أخرى رفض غرفة خلع ملابس برشلونة لمقترح تعيين ماوريسيو بوكيتينو المعروف بانتمائه لـ إسبانيول.

وتولى سيتيين تدريب برشلونة في يناير الماضي خلفا لـ إرنستو فالفيردي، وخسر 3 ألقاب في خلال عدة أشهر.