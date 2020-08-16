راديو كتالونيا: كومان المرشح الأقوى لتدريب برشلونة.. مستعد لترك هولندا قبل اليورو

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 16:33

كتب : FilGoal

رونالد كومان

أصبح رونالد كومان المدرب الهولندي هو المرشح الأبرز لتدريب برشلونة في الفترة المقبلة.

وحسب إذاعة "راديو كتالونيا" فإن رونالد كومان بات المرشح رقم واحد لخلافة كيكي سيتيين في تدريب الفريق الكتالوني.

رونالد كومان مستعد لترك تدريب منتخب هولندا في الوقت الراهن وألا ينتظر نهاية أمم أوروبا في الصيف المقبل كما كان الحال له في العام الماضي.

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أسطورة برشلونة كان مرشحا لتدريب الفريق في الموسم المنقضي، لكنه فضل الاستمرار مع هولندا لما بعد أمم أوروبا التي كانت مقررة في الصيف الجاري.

بسبب كورونا، تأجلت اليورو إلى الصيف المقبل، وعليه كان يٌفترض أن يستمر كومان مع الطواحين لفترة أطول أيضا.

برشلونة سيقيل كيكي سيتيين من منصبه خلال ساعات. خبر اتفقت عليه كل وسائل الإعلام بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل اثنين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد سيتيين، ارتبط اسم ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنام السابق بـ برشلونة، قبل أن تكشف الصحف تغير وجهة النادي والابتعاد عن المدرب الأرجنتيني.

رونالد كومان من جهته يقود منتخب هولندا منذ عام 2018. صاحب الـ58 عاما قاد الطواحين لوصافة دوري أمم أوروبا، وأعادهم ليورو 2021 بعد غياب عن بطولتي يوور 2016 وكأس العالم 2018.

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