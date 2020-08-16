بيرناردو إلى جماهير ليفربول: احتفلوا بألقابكم واتركونا

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بيرناردو سيلفا - ليفربول - مانشستر سيتي

اعترف بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي بفشل فريقه في تحقيق هدفه في الموسم الحالي وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وخرج مانشستر سيتي من دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ليون الفرنسي 3-1.

وكتب بيرناردو سيلفا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انتهى موسم 2019/2020 بالنسبة لنا بطريقة مخيبة لآمال كل المشجعين".

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وأضاف "نحن آسفون لكم لهذا الموسم المحبط والشيء الوحيد الذي يمكننا أن نعدكم به هو أننا سنقاتل أكثر في الموسم المقبل لنفوز ببطولات مهمة من أجلكم".

وانتقل للحديث عن مشجعي ليفربول قائلا: "ولكل مشجعي ليفربول الذي ليس لديهم أي شيء يفعلونه سوى الدخول على حساب مانشستر سيتي أنا آسف أيضا ولكن بشكل آخر".

وأتم تصريحاته "لكل مشجع لليفربول، اتركنا وواجه دموع الفرح المثيرة للشفقة، اذهب واحتفل بألقابك أو حاول العثور على شريك لك أو اذهب واشرب الخمر مع صديق لك، أو حتى اقرأ كتابا، الخيارات كثيرة أمامك".

وفاز مانشستر سيتي هذا الموسم ببطولة واحدة فقط وهي كأس رابطة الأندية الإنجليزي للمحترفين.

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