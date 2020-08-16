بواتينج: هذه النتيجة لا تحدث كل يوم.. نلعب في دوري الأبطال أفضل من الدوري

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

برشلونة - بايرن ميونيخ - 8-2

يعلم جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ أن الانتصار الكبير على برشلونة بنتيجة 8-2 لا يتكرر كثيرا، لكنه شدد على تركيز فريقه في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن اكتسح برشلونة 8-2 وتأهل لملاقاة ليون في نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء بالبرتغال.

وقال بواتينج عن الانتصار الكبير على برشلونة: "نحن نعلم كيف نصنفه. نعلم أن هذه النتيجة لا تحدث كل يوم، تأهلنا للدور نصف النهائي والآن نريد حقًا الذهاب إلى النهائي".

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وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "كنا نؤمن منذ اليوم الأول أنه يمكننا تحقيق شيء كبير. كان هذا هدفنا منذ البداية".

وتابع "كنا نلعب في دوري أبطال أوروبا بشكل أفضل مما نقوم به في الدوري الألماني، كنا متعطشين للغاية للنجاح".

وأردف "بشكل عام الأجواء في غرفة الملابس جيد جدًا، يمكنك أن ترى أننا نقوم بأشياء مثل الأسرة هنا وهذا يظهر على أرض الملعب أيضًا".

وتحدث بواتينج عن انطلاقة ألفونسو دافيز التي مهدت لهدف جوشوا كيميتش وقال "لقدم كان رائعا، لا يمكنك رؤية مواهب مثل هذه كل يوم. أنا سعيد من أجله لأنه متواضع حقًا وهو لاعب جميل خارج الملعب أيضًا".

بعد تحقيق الثنائية المحلية، يسعى بايرن لحصد دوري الأبطال ليكرر الإنجاز الذي حققه في موسم 2012-2013.

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بايرن ميونيخ برشلونة جيروم بواتينج
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