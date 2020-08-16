سعفان الصغير: نستهدف المربع الذهبي.. والأهلي لم يحسم الدوري

يرى سعفان الصغير مدرب حراس نادي الإسماعيلي بإن الأهلي لم يحسم لقب الدوري حتى الآن.

وقال سعفان الصغير في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "الزمالك يملك حظوظا وآمالا في بطولة الدوري حتى الآن".

وأضاف "الأهلي لم يضمن التتويج حتى الآن بالدوري، فما زال اللقب في الملعب وليس هناك فريق ضمن التتويج باللقب".

مدرب الإسماعيلي أتبع "قد تحدث كبوة للأهلي ويعود الزمالك للصدارة، والعكس صحيح، ولكن حسم البطولة لا يزال غير واضح".

سعفان أكمل "الإسماعيلي هدفه المربع الذهبي، وسنعمل على تحقيق هذا الهدف بداية من مواجهة وادي دجلة الأربعاء المقبل".

وأتم "أما بالنسبة لصراع الهبوط، فهو ما زال مشتعلا أيضا. لكنني أرى أن النقطة 40 ستكون محطة الآمان للنجاة من الهبوط للقسم الثاني".

الإسماعيلي فاز على النادي المصري اعتباريا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ19 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع.

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