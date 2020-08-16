جوارديولا: سأحاول الآن الخلود إلى النوم وبعد يومين سأفكر في الموسم المقبل

يثق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في قدرة لاعبيه على التعافي من صدمة الخروج ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أوليمبيك ليون.

وسقط سيتي أمام ليون بنتيجة 1-3 ليودع البطولة من الدور نفسه للعام الثالث على التوالي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نعم الجميع محبط الآن، لكن بعد العطلة سنبدأ من جديد، وسنتعافى".

وأضاف المدرب الإسباني "سنعود إلى العمل مرة أخرى ونحاول العودة إلى منصات التتويج".

وواصل "سنحاول الآن الخلود إلى النوم، ثم بعد 48 ساعة سنفكر في الموسم المقبل".

وتابع بيب "الآن حان الوقت بالنسبة للاعبين للحصول على قسط من الراحة".

وشدد مدرب برشلونة السابق "سنعطيهم أكبر عدد ممكن من الأيام كعطلة".

وأتم "الموسم المقبل سنعود أقوياء، نحن بحاجة إلى الارتقاء بالنادي مرة أخرى".



















































في 2018 ودع سيتي دوري الأبطال من دور الـ8 على يد ليفربول، وفي 2019 خرج على يد توتنام، قبل أن يقهره ليون الفرنسي في 2020.

ماكسويل كورنيه، وموسى ديمبيلي (مرتين) سجلا أهداف ليون. فيما سجّل كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في نفس الملعب بالدور نصف النهائي.

ليون سيخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010، وللمصادفة، فستكون أمام بايرن ميونيخ أيضا، لكن حينها انتصر الألمان 3-0.

فيما تواصل فشل بيب جوارديولا الأوروبي بعيدا عن جدران برشلونة، إذ يرجع تتويجه الأخير بالبطولة إلى 2011 مع البلاوجرانا.

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