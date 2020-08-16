تقرير: ثنائي إنجلترا ينافس بايرن لضم بيرسيتش من إنتر

يتفاوض بايرن ميونيخ مع إدارة إنتر لضم إيفان بيرسيتش من إنتر بعد انتهاء إعارته، ويزاحم توتنام وليدز يونايتد الفريق البافاري.

إيفان بيريسيتش النادي : بايرن ميونيخ

كان بيريسيتش أحد أبرز اللاعبين المساهمين في تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التسجيل أمام تشيلسي وبرشلونة.

وانتقل بيريسيتش إلى بايرن على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.

ولكن انتهى الموعد المحدد لشراء اللاعب وفقا للبند بين ناديي إنتر وبايرن.

وكشف موقع إنتر نيوز، أن الأندية تتفاوض مع الفريق الإيطالي للحصول على اللاعب مقابل 10 إلى 15 مليون يورو كانتقال دائم.

وأوضح التقرير أن توتنام ينافس بقوة من أجل الحصول على بيريسيتش وفقا لطلب من جوزيه مورينيو.

وأشار التقرير إلى اهتمام مورينيو لضم اللاعب منذ كان مديرا فنيا لمانشستر يونايتد.

ومن جانبه يسعى ليدز يونايتد الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب لتدعيم الصفوف.

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