الاتحاد السكندري يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري

يجري الاتحاد السكندري مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة المصري في الدوري.

ويدخل الفريق السكندري في معسكر مغلق عقب مران اليوم الأحد استعدادا لمواجهة المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد بفريق المصري مساء يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 20.

ولم يخض المصري مباراته السابقة أمام الإسماعيلي، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم احتساب نتيجة اللقاء للدراويش واعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا.

وكشف المصري عن إصابة 20 حالة بفيروس كورونا بينهم أكثر من 10 لاعبين، لكن الاتحاد المصري أوضح أن الفريق مصاب منه 9 لاعبين فقط من 30 مسجلين بالقائمة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 19 جولة خاضهم.

وتعادل الاتحاد في مباراته الأخيرة أمام الجونة بهدف لكل فريق والتي أقيمت على ملعب خالد بشارة بالجونة.

وكان الاتحاد قد افتتح استئناف مبارياته بالتعادل أمام الزمالك في الوقت القاتل بهدف لكل فريق.

أما المصري فلم يخض سوى لقاء الزمالك الذي انتهى بهزيمة الفريق البورسعيدي بهدف دون رد وتم تأجيل مواجهته مع حرس الحدود.

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