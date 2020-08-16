الاتحاد السكندري يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 14:33

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الزمالك

يجري الاتحاد السكندري مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة المصري في الدوري.

ويدخل الفريق السكندري في معسكر مغلق عقب مران اليوم الأحد استعدادا لمواجهة المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد بفريق المصري مساء يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 20.

أخبار متعلقة
مؤتمر كارتيرون: ما حدث ضد المقاصة مختلف عن مباراة الاتحاد.. وثقتي لم تهتز في مصطفى محمد زيزو: هدفنا واحد وهو الفوز بدوري الأبطال.. ولم نستهتر أمام الاتحاد المصري لـ في الجول: سنطعن على قرار اتحاد الكرة.. ولن نتعامل مع أون تايم سبورتس العطار: لدى المصري 9 مصابين بـ كورونا من الفريق الأول.. وحلبية: 14 حالة في تقرير اتحاد الكرة

ولم يخض المصري مباراته السابقة أمام الإسماعيلي، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم احتساب نتيجة اللقاء للدراويش واعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا.

وكشف المصري عن إصابة 20 حالة بفيروس كورونا بينهم أكثر من 10 لاعبين، لكن الاتحاد المصري أوضح أن الفريق مصاب منه 9 لاعبين فقط من 30 مسجلين بالقائمة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 19 جولة خاضهم.

وتعادل الاتحاد في مباراته الأخيرة أمام الجونة بهدف لكل فريق والتي أقيمت على ملعب خالد بشارة بالجونة.

وكان الاتحاد قد افتتح استئناف مبارياته بالتعادل أمام الزمالك في الوقت القاتل بهدف لكل فريق.

أما المصري فلم يخض سوى لقاء الزمالك الذي انتهى بهزيمة الفريق البورسعيدي بهدف دون رد وتم تأجيل مواجهته مع حرس الحدود.

طالع أيضا

مرتضى يرد على تقارير رحيل ساسي إلى بيراميدز

إكرامي الشحات يعلق على رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز

الاتحاد السكندري في الدوري مسحة طبية المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حكاية حسام أشرف - صاحب هدف الزمالك القاتل "خليفة جمال عبد الحميد" وكيف لم يكتمل انتقاله للأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
راديو كتالونيا: كومان المرشح الأقوى لتدريب برشلونة.. مستعد لترك هولندا قبل اليورو 13 دقيقة | أوروبا
سعفان الصغير: نستهدف المربع الذهبي.. والأهلي لم يحسم الدوري 30 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: سأحاول الآن الخلود إلى النوم وبعد يومين سأفكر في الموسم المقبل 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: ثنائي إنجلترا ينافس بايرن لضم بيرسيتش من إنتر ساعة | أوروبا
التليفزيون المغربي: إفريقيا تؤجل تصفيات المونديال إلى 2021 ساعة | إفريقيا
الاتحاد السكندري يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري 2 ساعة | الدوري المصري
ميرور: تسريب جدول الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة
قد ينال إعجابك