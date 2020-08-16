تقرير: ليفربول توصل لاتفاق مع تياجو

توصل ليفربول إلى اتفاق مع تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ من أجل ضمه هذا الصيف، حسب تقارير فرنسية.

تياجو ألكانتارا النادي : بايرن ميونيخ ليفربول

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن ليفربول اتفق مع تياجو على ضمه لمدة 4 مواسم.

وأفادت بأن اللاعب أخبر بعض زملاءه في بايرن بخطوته الوشيكة نحو بطل الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن تياجو اختار منزله الجديد في إنجلترا بالفعل.

ويتفاوض ليفربول حاليا مع بايرن حول قيمة الصفقة.

ويتفهم هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ رغبة تياجو في الرحيل بعدما ربطت الكثير من التقارير تياجو بالانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فليك في تصريحات لجريدة بيلد الأسبوع الماضي: "كشخص وكرياضي أتفهم رغبة تياجو في خوض تحديات جديدة".

وأضاف "تياجو لعب في صفوف برشلونة، ثم تواجد مع بايرن لمدة 7 سنوات، ويرغب في الانتقال لفريق جديد".

وواصل "أعتقد أن وجهته المقبلة لابد أن تكون نحو الدوري الإنجليزي".

وأفادت تقارير إنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تواصل مع تياجو منذ فترة تمهيدا لضمه.

من جهته، قال كارل هانز رومنيجيه المدير التنفيذي لبايرن إن النادي مستعد للتخلي عن تياجو في حالة وصول عرض مناسب.

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