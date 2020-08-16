الفوز الثاني +90 وجبهة بلا هجوم ضمن ملامح فوز الزمالك على المقاصة

سجل الشاب حسام أشرف هدفا قاتلا خطف به فوز الزمالك على مصر للمقاصة في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز، ليحقق الانتصار الثاني للفريق الأبيض هذا الموسم بنفس الطريقة.

وكتب اللاعب الشاب اسمه في قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافا للزمالك في الدوري هذا الموسم، وهذا ضمن ملامح فوز الزمالك على المقاصة.

الفوز الثاني +90

بعدما استقبل هدفا +90 في مباراته الأخيرة ضد الاتحاد السكندري أضاع عليه نقاط الفوز، سجل الزمالك هدفه الثاني +90 هذا الموسم.

وخطف البديل حسام أشرف نقاط الفوز من المقاصة بهدفه الذي سجله في الدقيقة الرابعة +90.

وللمرة الثانية هذا الموسم يخطف الزمالك نقاط المباراة بهدف +90، بعدما خطف الفوز من طنطا في الجولة الـ12 بنفس الطريقة.

وسجل وقتها أحمد سيد "زيزو" هدفا في الدقيقة الثانية +90 ليخطف الفوز للزمالك بنتيجة 3-2.

المسجل رقم 11

دخل حسام أشرف قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافا للزمالك هذا الموسم في الدوري، ليكون رقم 11 في القائمة.

وانضم لاعب الزمالك الشاب لقائمة المسجلين للزمالك في الدوري وهم مصطفى محمد، زيزو، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، فرجاني ساسي، محمود علاء، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، كريم بامبو، عمر السعيد، ويوسف أوباما.

وسجل مهاجم الزمالك الشاب هدفه الأول هذا الموسم مع الزمالك خلال المشاركة الثالثة، بعد عودة الدوري.

ساسي صانع الألعاب

بدأ فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب للمباراة الثانية على التوالي، بعدما بدأ ضد الاتحاد السكندري في نفس المركز.

ولعب ساسي أمام الثنائي طارق حامد ومحمد حسن، قبل خروج الثاني للإصابة ودخول أوناجم بدلا منه.

وعاد بعدها ساسي إلى مركزه الأصلي في نصف الملعب مع طارق حامد، وتبادل زيزو وبنشرقي اللعب في العمق.

عبد الغني ظهير أيمن

شارك محمد عبد الغني كظهير أيمن ضد المقاصة، مع إعلان باتريس كارتيرون مدرب الزمالك تعرض حازم إمام لإصابة طفيفة.

وحافظ عبد الغني على صلابة جبهة الزمالك اليمنى دفاعيا، لكنه لم يقدم إضافة هجومية رغم اعتماد المقاصة على اللعب بـ3 مدافعين.

وانتقلت سمات عبد الغني الدفاعية والتزامه بمهام مركزه معه إلى أداءه كظهير أيمن، وهو ما حرم الزمالك من أي دعم هجومي لأوناجم.

أفضل سلسلة نتائج ضد المقاصة

حقق الزمالك الانتصار الخامس على التوالي ضد مصر للمقاصة، وهذه أفضل سلسلة نتائج للفريق الأبيض ضد منافسه.

وكسر الزمالك رقم المقاصة السابق بتحقيق 4 انتصارات متتالية ضمن المواجهات المباشرة بينهما.

وفاز الزمالك على المقاصة 3 مرات خلال الموسم الماضي بعدما تغلب عليه في الدوري مرتين، بالإضافة إلى ربع نهائي الكأس.

ثم فاز مرتين هذا الموسم في الدوري بنتيجة 1-0.



























































































































































































































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