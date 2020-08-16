سولشاير يوضح مدى الاستفادة من الفارق الزمني بين مباراتي كوبنهاجن وإشبيلية

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه استفاد بدنيًا وذهنيًا من الفارق الزمني المريح قبل مواجهة إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويدخل يونايتد مباراة إشبيلية يوم الأحد بعد ستة أيام من تخطيه عقبة كوبنهاجن في الدور ربع النهائي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان أمامنا متسع من الوقت للتدرب جيدًا والاستعداد كما ينبغي لمباراة إشبيلية".

وأضاف "كما يعلم الجميع نحن لا نحصل عادة على راحة لستة أيام".

لم يتمتع يونايتد بهذا الفارق بين المباريات كثيرا منذ استئناف النشاط الكروي في يونيو الماضي.

وأكمل النرويجي "نحن جاهزون بدنيًا وذهنيًا لمباراة نصف النهائي، وجميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في المشاركة وتحقيق الفوز".

وتابع "أنا أيضًا أتطلع إلى المباراة بشدة. لقد بلغنا نصف النهائي هذا الموسم في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهذه المرة نريد أن نخطو خطوة إضافية بالتأهل إلى المباراة النهائية على الأقل".

ويلعب مانشستر يونايتد مباراة نصف النهائي اليوم الأحد في مدينة كولن الألمانية.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة بعد إلغاء نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة فيروس كورونا.

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