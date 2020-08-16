ثورة برشلونة في سوق الانتقالات.. سبورت: النادي مستعد لبيع أي لاعب ماعدا 4 فقط

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

مثلما يتوقع المتابعون خروج خبر إقالة كيكي سيتيين من تدريب برشلونة قريبا وفقا لما قالته تقارير صحفية، يبدو أن النادي يخطط أيضا لثورة في قائمة لاعبيه وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت المقربة من الفريق.

فكتبت الأخيرة أن الهزيمة القاسية على يد بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا جعلت الإدارة تفكر في بيع عدد كبير من اللاعبين لانتداب غيرهم.

وذكرت سبورت أن برشلونة لا يمانع رحيل أي لاعب ماعدا 4، هم القائد ليونيل ميسي وحارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن ولاعب الوسط فرينكي دي يونج والمدافع كليمون لونجليه.

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بينما قالت إن نيتو وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو وإيفان راكيتيتش ورافينيا وأرتورو فيدال وفيليبي كوتينيو ومارتن برايثوايت لا مستقبل لهم مع النادي الكاتالوني.

ورغم خبرة جيرار بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا ولويس سواريز، فإن رحيل أحدهم ليس مستبعدا وفقا لتقرير الصحيفة.

وأوضحت سبورت أن برشلونة سيدرس أيضا أي عروض مقدمة لنيلسون سيميدو وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي ولا يمانع كذلك رحيل سيرخي روبرتو.

في المقابل، سيستمر كل من أنسو فاتي وريكي بويج ورونالدو أراوخو مع الفريق الأول.

واختتمت سبورت تقريرها أن مبيعات النادي في سوق الانتقالات ستحدد قدرته الشرائية، ويأمل برشلونة انتداب لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

وكتبت أن برشلونة اتفق شفيها في وقت سابق مع اللاعبين، لكنه لم يصل إلى اتفاق مالي مع إنتر وسيتي.

برشلونة خرج خاليا الوفاض دون ألقاب في موسم لأول مرة منذ 2007-2008، واستقبلت شباكه 8 أهداف لأول مرة منذ 74 عاما!

ولم يكن الفريق في أحسن حال منذ استئناف الدوري الإسباني بعد توقف بسبب جائحة كورونا، خسر اللقب لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد وصرح ميسي بعد خيبة الأمل "كل شيء سيئ منذ يناير".

وبعد السقوط المدوي أمام بايرن، قالت إذاعة كادينا كوبالإسبانية إن ميسي يهدد بالرحيل عن الفريق ما لم تتخذ قرارات حاسمة.

تغييرات جذرية منتظرة في البيت الكاتالوني خلال أيام أملا في عودة النادي لمنصات التتويج في الموسم المقبل.

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