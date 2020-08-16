رسميا - دي بروين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي
الأحد، 16 أغسطس 2020 - 11:22
كتب : FilGoal
حصل كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي 2019 - 2020.
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) فوز اللاعب البلجيكي بالجائزة رسميا.
وساهم دي بروين في 33 هدفا لمانشستر سيتي في 35 مباراة شارك فيها هذا الموسم.
ونجح دي بروين في تسجيل 13 هدفا بينما صنع 20 آخرين في الموسم المنتهي من الدوري الإنجليزي.
Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...
✨ 𝙆𝙚𝙫𝙞𝙣 𝘿𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙮𝙣𝙚 ✨#PLAwards pic.twitter.com/I2EJPUPLz8— Premier League (@premierleague) August 16, 2020
وعادل دي بروين الرقم القياسي لصناعة الأهداف في موسم واحد للدوري الإنجليزي مع الفرنسي تييري هنري.
وكان مانشستر سيتي قد أنهى الموسم في المركز الثاني من الدوري الإنجليزي.
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