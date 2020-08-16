رسميا - دي بروين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

حصل كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي 2019 - 2020.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) فوز اللاعب البلجيكي بالجائزة رسميا.

وساهم دي بروين في 33 هدفا لمانشستر سيتي في 35 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

ونجح دي بروين في تسجيل 13 هدفا بينما صنع 20 آخرين في الموسم المنتهي من الدوري الإنجليزي.

وعادل دي بروين الرقم القياسي لصناعة الأهداف في موسم واحد للدوري الإنجليزي مع الفرنسي تييري هنري.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى الموسم في المركز الثاني من الدوري الإنجليزي.

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