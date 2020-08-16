رسميا - دي بروين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 11:22

كتب : FilGoal

دي بروين

حصل كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي 2019 - 2020.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) فوز اللاعب البلجيكي بالجائزة رسميا.

وساهم دي بروين في 33 هدفا لمانشستر سيتي في 35 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

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ونجح دي بروين في تسجيل 13 هدفا بينما صنع 20 آخرين في الموسم المنتهي من الدوري الإنجليزي.

وعادل دي بروين الرقم القياسي لصناعة الأهداف في موسم واحد للدوري الإنجليزي مع الفرنسي تييري هنري.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى الموسم في المركز الثاني من الدوري الإنجليزي.

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