تقرير: إيجوايين وخضيرة يرفضان الرحيل عن يوفنتوس

يرفض الثنائي جونزالو إيجوايين وسامي خضيرة الرحيل عن يوفنتوس الذي يخطط لرحيلهما من أجل تخفيض متوسط العمر بجانب الراتب الضخم.

وأنهى يوفنتوس تعاقده مع بليز ماتويدي بالتراضي وانتقل اللاعب إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وكان أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس قد صرح بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أن الخطة الآن هي خفض متوسط عمر الفريق.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد قرر الاستغناء عن ماتويدي وخضيرة وإيجوايين.

ويسعى يوفنتوس للاستفادة من رحيلهم بسبب الراتب الضخم والتعاقد مع صفقات جديدة.

وكشف التقرير أن خضيرة وإيجوايين يرفضان حتى الآن فكرة الرحيل عن يوفنتوس بالتراضي.

وأشار التقرير إلى أن الثنائي إذا رحل عن الفريق سيكون مقابل الحصول على مكافأة مالية ضخمة.

ويحصل إيجوايين على 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد بينما خضيرة يحصل على 6 ملايين يورو.

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