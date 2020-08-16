ميرور: سيتي يفتح خزائنه لـ ميسي

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن مانشستر سيتي مستعد لدفع أي مبلغ مالي للحصول على الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي حال قرر الأخير الرحيل عن برشلونة.

قائد فريق بلاوجرانا لا يشعر بالراحة في الوقت الراهن ويفكر في وضع حد لمسيرته في برشلونة إن لم يحدث تغيير جذري في النادي وفقا لما قالته إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، وذلك بعد السقوط المدوي بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتبت ميرور أن سيتي يبقى المرشح الأول للحصول على ميسي (33 عاما).

ورغم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب قيمته 635 مليون جنيه إسترليني، إلا أن برشلونة قد يخفض قيمة استغنائه عن ميسي بسبب الوضع الاقتصادي للنادي، وفقا لميرور.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في 2021.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن إنتر ميلان يريد التعاقد مع ميسي، لكن أنطونيو كونتي مدرب الفريق نفى ذلك.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ كان في الـ13 من عمره، صنع تاريخا لا يمحى للنادي وخلد اسمه في مقدمة أساطير كرة القدم.

لكن تراجع برشلونة في الموسم المنصرم جعله يفكر في الرحيل وفقا للتقارير الصحفية.

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