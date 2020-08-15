الزمالك يكشف موقفه من مشاركة أحداد مع الرجاء.. وقضية كهربا

السبت، 15 أغسطس 2020 - 23:01

كتب : أحمد شوقي صلاح

حسام أشرف وهدف الزمالك القاتل في مرمى المقاصة وفرحة مجنونة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، موقف النادي من مشاركة حميد أحداد المٌعار للرجاء مع فريقه في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري المصري.

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وصرح أمير مرتضى للصحفيين عقب اللقاء: "الروح والإصرار هما العامل الإيجابي للفريق اليوم. فوز هام ولم نكن في أفضل حالاتنا، ولكن استطعنا الفوز بفضل روح وإصرار اللاعبين".

وأضاف "سنقابل مباريات ننتصر فيها بسهولة، ومباريات أخرى صعبة. أتيحت لنا فرص قليلة اليوم عكس مباراة الاتحاد الماضية التي أهدرنا فيها كل الفرص السهلة وخرجنا متعادلين في النهاية".

أمير أتبع "كان لدينا غيابات كثيرة، لكننا وثقنا في الشباب وقلت لهم منذ المعسكر أنه لا فوارق بين لاعب كبير ولاعب صغير، الأهم هو المجهود المبذول".

واختتم أمير حديثه عن اللقاء بالحديث عن التحكيم، قائلا "لا أحب التعليق على الحكام. لك ماذا حين يٌخطرك الـVAR بوجود ركلة جزاء ولا تحتسبها، يفترض أن الـVAR يساعدك".

المشرف على قطاع الكرة انتقل للحديث عن حميد أحداد لاعب الفريق المعار لنادي الرجاء، وعنه قال "متمسكون ببند عدم مشاركة حميد أحداد أمامنا في دوري أبطال إفريقيا، وإذا أرادوا مشاركته فعليهم دفع 200 ألف دولار".

وأوضح "الرجاء تواصل معنا بشكل ودي وأخطرنا بأن اللاعب شارك معهم 5 مباريات بعد انتهاء فترة إعارته ورددنا بأننا نتمسك بحقوقنا المالية وطالبنا بعودة اللاعب".

حميد أحداد يقضي الموسم الجاري معارا من الزمالك لنادي الرجاء. وشارك اللاعب في 22 مباراة. سجل فيهم 8 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

واختتم أمير مرتضى حديثه بالتطرق لقضية محمود عبد المنعم "كهربا" المعار للأهلي، فقال "إذا استئنف الأهلي ضد عقوبة كهربا سنطعن نحن أيضا ونٌقدم طلبات جديدة لـ فيفا".

الزمالك أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com صدور حكم ضد كهربا من لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم اللاعب مبلغ يقترب من 33 مليون جنيه.

(طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر يوم 18 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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