إيهاب جلال: حزين بسبب النتيجة وليس الأداء.. قد لا نستطيع اللعب بهذه الطريقة أمام فرق الصغيرة

السبت، 15 أغسطس 2020 - 22:43

كتب : محرر في الجول

إيهاب جلال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة

أشاد إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة بأداء لاعبيه رغم الخسارة من الزمالك 1-0 اليوم السبت في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري المصري بقدم الشاب حسام أشرف. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب جلال لقناة "أون تايم سبورتس": "أبارك لنادي الزمالك على الفوز، المقاصة قدم أداء كبيرا اليوم لكن إهدار الفرص يجعلك تستقبل أهدافا".

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ثم أضاف "قدمنا أداء ممتازا في الشوط الأول وكنا جيدين في الشوط الثاني لكننا تراجعنا، وكنا نستطيع تحقيق نتيجة أفضل من تلك".

وتابع "تراجعنا بعض الشيء في الشوط الثاني، ونحن في موقف يجعلنا نحتاج النقاط ولذلك أنا حزين من النتيجة وليس الأداء لأن الخسارة قد تضعنا في مشكلة".

وأوضح "لا نعرف ظروف المباريات لكن قد لا نستطيع مواجهة فرق صغيرة بنفس هذا الأداء، لأنك تستطيع العمل بشكل منظم وأفضل في المباريات الكبيرة".

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