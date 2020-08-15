طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حسن وعبد المجيد

السبت، 15 أغسطس 2020 - 22:42

كتب : FilGoal

محمد توني - محمد حسن - الزمالك - المقاصة

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق محمد حسن وحسام عبد المجيد خلال مباراة مصر للمقاصة.

محمد حسن

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري المصري بقدم الشاب حسام أشرف. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة عبر قناة الزمالك: "محمد حسن شعر بآلام في العضلة الخلفية أثناء الإحماء قبل اللقاء ولكنه أصر على المشاركة".

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وأكمل "بعد ذلك شعر بعودة الآلام لذلك فضلنا تغييره سريعا حفاظا عليه".

وواصل "سوف يخضع لأشعة للاطمئنان عليه".

وعن إصابة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الشاب قال: "إصابته عبارة عن كدمة في الظهر لكنه بخير الآن".

وسقط عبد المجيد على الأرض داخل غرف خلع الملابس في استاد القاهرة عقب المباراة بعدما انزلق بسبب وجود مياه على الأرض.

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