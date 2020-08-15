طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حسن وعبد المجيد

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق محمد حسن وحسام عبد المجيد خلال مباراة مصر للمقاصة.

محمد حسن النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري المصري بقدم الشاب حسام أشرف. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة عبر قناة الزمالك: "محمد حسن شعر بآلام في العضلة الخلفية أثناء الإحماء قبل اللقاء ولكنه أصر على المشاركة".

وأكمل "بعد ذلك شعر بعودة الآلام لذلك فضلنا تغييره سريعا حفاظا عليه".

وواصل "سوف يخضع لأشعة للاطمئنان عليه".

وعن إصابة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الشاب قال: "إصابته عبارة عن كدمة في الظهر لكنه بخير الآن".

وسقط عبد المجيد على الأرض داخل غرف خلع الملابس في استاد القاهرة عقب المباراة بعدما انزلق بسبب وجود مياه على الأرض.

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