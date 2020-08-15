زيزو: هدفنا واحد وهو الفوز بدوري الأبطال.. ولم نستهتر أمام الاتحاد

السبت، 15 أغسطس 2020 - 22:30

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - المقاصة - عاصم سعيد

شدد أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك على أن هدف فريقه الحالي هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري المصري بقدم الشاب حسام أشرف. (طالع التفاصيل)

وقال زيزو عقب اللقاء في قناة الزمالك: "هدفنا واحد وهو الفوز بدوري إبطال إفريقيا وكل مباراة نصحح بها أخطاء المباراة التي تسبقها".

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وأضاف "التعادل مع الاتحاد السكندري كان لسوء توفيق الفريق وليس بسبب الاستهتار، لم نترك عائلاتنا منذ أكثر من شهر لنستهتر في المباريات الرسمية".

وأكمل "نريد تحقيق الفوز في كل المباريات حتى في حالة تقديم أداء غير جيد، عدنا للتو من فترة توقف طويلة ومن الطبيعي أن يرتفع المستوى الفني مع مرور الوقت".

وأتم تصريحاته "الفوز في الوقت القاتل له مذاق خاص وأشكر جميع اللاعبين على القتال لنهاية المباراة من أجل تحقيق الانتصار".

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