المحكمة الرياضية تبرئ إسلام الشهابي بطل الجودو وترفع عنه إيقاف الـ8 سنوات

السبت، 15 أغسطس 2020 - 20:30

كتب : عاطف شادي

الشهابى

أصدرت المحكمة الرياضية قرارا برفع الإيقاف عن إسلام الشهابي لاعب الجودو المصري، وتبرئته من تٌهمة تعاطي المنشطات.

وحصل إسلام الشهابي لاعب منتخب مصر للجودو على حكم بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدة ثماني سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

وقررت منظمة المنشطات الدولية "الودا" في وقت سابق إيقاف إسلام الشهابى، لاعب منتخب الجودو، 8 سنوات بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال بطولة الجمهورية التي شارك فيها اللاعب يناير 2019.

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وتقدم عبد الله الشهابي محامي اللاعب بدعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية طالب فيها بإلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب الدولي وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من قبل اعلان إيقافه بسبب المشاركة ببطولتين في العام المنقضي.

كما حصل اللاعب على تعويض قدره 3 آلآف فرانك سويسري، أعلن تبرعه رسمياً عنهم لصالح منظمة مكافحة المنشطات المصرية في بادرة طيبة من الشهابي الذي أعلن ارتياحه للحكم الصادر لصالحه.

جاء إيقاف الشهابي 8 سنوات فى بطولتين مختلفتين بعد ثبوت تعاطيه المنشطات فى بطولة، واستأنف ثم شارك فى البطولة التي بعدها، قبل صدر القرار النهائي ضده، فتم إيقاف 4 سنوات على العينة فى البطولة الأولى وأخذ عينة منه فى البطولة التالية وثبت تعاطيه للمنشطات ايضا ليتم معاقبته بـ4 سنوات أخرى، كما قررت "الوادا" تغريم اللاعب عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى تغريم الاتحاد 30 ألف جنيه.

وكتب اللاعب الدولي اسلام الشهابي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله حكمت محكمة التحكيم الرياضية الدولية بإلغاء عقوبة الوقف لمدة 8 سنوات التي كانت قد فرضتها على العام الماضي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك بعد أن وجدت المحكمة الدولية عدم ثبوت مخالفة الكود الدولي لمكافحة المنشطات في حقي.

والحمد لله أن يسر لي رفع اسم مصر في العديد والعديد من البطولات العالمية والدولية والقارية على مدار أكثر من ١٧ سنة وانا اتشرف بخدمة بلدي دائما.

وبهذه المناسبة أود أن أشكر فريق المحامين الدوليين الذي مثلني أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، عبد الله الشهابي وانجي حمزاوي، على الاهتمام الكبير والاحترافية الشديدة في التعامل مع الموضوع من اول يوم وحتى صدور الحكم.

أحب اشكر كل واحد وقف معايا في المحنة دي وأخص بالذكر أسرتي وأخويا ورفيق الدرب هشام مصباح

لا يفوتني كذلك أن أشكر كل من الدكتور/ أسامة غنيم والدكتورة/ هانم الأمير لما يبذلونه من جهد وعلى الاسلوب المحترم في التعامل، وإنني أعلن تنازلي عما حكم به لصالحى من مبالغ مالية كتعويض لأضعه تحت تصرف المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات".

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