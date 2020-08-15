منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يعلن عودة بن مالانجو ونجوما

السبت، 15 أغسطس 2020 - 19:57

كتب : محمد عبد العظيم

الإسماعيلي - الرجاء

يعود بن مالانجو وفابريس نجوما ثنائي نادي الرجاء البيضاوي الأجنبي إلى المغرب مساء غد الأحد.

ويعود الثنائي لأول مرة من بلادهما، ومنذ بداية جائحة كورونا بعد فتح المجال الجوي لأول مرة.

وكشف نادي الرجاء عن تنظيم رحلة لعودة لاعبيه من كينشاسا عاصمة الكونغو الديموقراطية مساء غد السبت إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، على أن يتحركوا من إثيوبيا نحو الدار البيضاء ويصلون يوم 18 أغسطس الجاري.

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ويستعد الرجاء لمواجهة سريع وادي زم، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المغربي.

ويلتقي الرجاء مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة الذهاب ستكون في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل، فيما ستكون مباراة الإياب في مصر يوم 2 أكتوبر.

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