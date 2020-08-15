ديلي ستار: من أجل مجاورة بوجبا وبرونو.. يونايتد يغري ساؤول براتب ضخم

عاد نادي مانشستر يونايتد ليوجّه أنظاره صوب ساؤول نييجيز لاعب أتليتكو مدريد، بعد أن فشل في ضمه الصيف الفائت.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية ذكرت أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع راتب قدره 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لـ ساؤول حال انضمامه للشياطين الحُمر.

اللاعب يُقدّر سعره بـ 70 مليون جنيه إسترليني، ولن تكون المرة الأولى التي يحاول فيها يونايتد استقدامه.

وذكر التقرير أن أولي جونار سولشاير مدرب الفريق، يسعى لانتدابه ليجاور بول بوجبا، وبرونو فيرنانديش في خط الوسط.

ساؤول (25 عاما) أحد ناشئي أتليتكو مدريد، وخاض مع فريقه الأول 296 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 18.

اللاعب الأعسر يجيد اللعب في كل مراكز خط الوسط، كما وظفه دييجو سيميوني سابقا كظهير أيسر، وقلب دفاع في حالات الطوارئ.

وودّع أتليتكو مدريد مؤخرا منافسات دوري أبطال أوروبا، بهزيمة مفاجئة على يد لايبزج الألماني في ربع نهائي البطولة.

بينما ينافس مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، ويواجه إشبيلية الإسباني في نصف النهائي.

اقرأ أيضا:

بطل صربيا يطلب مدافع الأهلي

طوارئ في برشلونة