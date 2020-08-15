رسميا – موهبة شباب ريال مدريد ينتقل إلى سيلتا فيجو

أعلن نادي سيلتا فيجو عن تعاقده مع ميجيل بايزا قادما من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وتعاقد سيلتا مع بايزا بعقد لمدة 5 سنوات وفقا لبيان النادي.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن الصفقة كلفت سيلتا فيجو 2 مليون ونصف المليون يورو، وأن ريال مدريد يحتفظ بـ50% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا.

بايزا (20 عاما) لاعب وسط مهاجم، ويعد أحد أهم مواهب قطاع الناشئين في ريال مدريد، إذ شارك مع الفريق الرديف في 26 مباراة الموسم، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 4.

ويعد بايزا ثالث صفقة يعقدها سيلتا فيجو هذا الصيف، بعد استقدام البيروفي ريناتو تابيا من فينورد روتردام في صفقة انتقال حر، وألفارو فاديو من غرناطة في صفقة انتقال حر أيضا.

واحتل سيلتا المركز 17 في الدوري الإسباني الموسم الماضي، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليجانيس أول الهابطين.

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