كالتشيو ميركاتو: "اليد العليا" لـ يوفنتوس في صراع ضم دي بول

تفوق يوفنتوس الإيطالي على الجميع ويقترب من ضم الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أودينيزي.

ووفقا لـ "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية فأن المفاوضات جارية بين الناديين في ظل العلاقة القوية بين الإدارتين.

وارتبط اسم دي بول بالانتقال مؤخرا لقطبي ميلانو وروما وحسب التقرير فأن "يوفنتوس ربما أصبح له اليد العليا في الصفقة".

وتابع التقرير أن اقتراب إتمام الصفقة هو أن أودينيزي مدين لـ يوفنتوس بـ 26 مليون يورو مقابل انتقال رولاندو ماندراجورا لصفوف الأول.

الإيطالي المُعار يعاني من إصابة قوية في الركبة وسيتركه يوفنتوس لأودينيزي معارا حتى يتماثل للشفاء.

أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الجديد طلب ضم اللاعب بالإضافة لوجود صداقة قوية مع باولو ديبالا لاعب يوفنتوس وأفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم.

وأوضح التقرير أن أودينيزي قد يترك لاعبه يرحل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء أيضا لتوزيع تكلفة الصفقة.

الأرجنتيني البالغ 26 عاما يشغل مركز الجناح وصانع الألعاب، في الموسم الجاري شارك في 34 مباراة بالدوري الإيطالي سجل 7 أهداف وصنع 6.

ومنذ انتقال دي بول لأودينيزي في شارك في 46 مباراة سجل 25 هدفا وصنع مثلها.

وسبق لدي بول أن لعب لـ فالنسيا الإسباني موسمين، في 44 مباراة سجل هدفين وصنع 4.

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