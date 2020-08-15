جوريتسكا: الشعور بالألم لـ ميسي؟ كان الأمر ممتعا

شعر الألماني ليون جوريتسكا بـ "الاستمتاع" من اكتساح بايرن ميونيخ لـ برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعب وسط البافاري صنع الهدف الثالث الذي سجله سيرج جنابري وخاض 84 دقيقة قبل أن يشارك الفرنسي كورنتين توليسو بدلا منه.

أحد الصحفيين سأل اللاعب عقب نهاية اللقاء: "لا بد أن ميسي كان نجما لك في طفولتك، هل شعرت بالألم عند رؤيته هكذا؟".

فرد جوريتسكا قائلا: "لا، لم يكن الأمر مؤذيا، لقد كان ممتعا بالفعل".

وقال اللاعب لشبكة سكاي سبورتس قائلا: "من الصعب تحليل المباراة قريبا، اعتقد أن الأمر سيأخذ يومين".

وأتم "لدينا ثقة كبيرة، لكن كما قلت في غرفة الملابس أتخذنا الخطوة الأولى من 3 خطوات".

وكان اللاعب قد سبق له أن صرّح قبل المباراة قائلا عبر موقع ناديه: "يمكننا التغلب على أي خصم، ومع ذلك، نعلم جيدا أننا سنواجه فريقًا يملك العديد من اللاعبين الرائعين".

وينتظر بايرن ميونيخ الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأولمبيك ليون في المربع الذهبي.

































































































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