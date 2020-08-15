تقرير: ديفيد سيلفا قد يغير وجهته من لاتسيو إلى قطر

السبت، 15 أغسطس 2020 - 14:31

كتب : FilGoal

ديفيد سيلفا

قالت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إن ما يؤخر اتفاق ديفيد سيلفا مع نادي لاتسيو هو تفكير اللاعب في الانتقال إلى الدوري القطري.

ديفيد سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

وكتبت أن اللاعب الإسباني البالغ عمره 34 عاما كان بصدد توقيع عقد مع لاتسيو يمتد لموسمين يحصل بموجبه على 4 ملايين يورو في الموسم.

لكن لاعب مانشستر سيتي ربما ينتقل إلى نادي السد القطري الذي يقوده مواطنه شابي هيرنانديز.

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وينتهي عقد سيلفا مع سيتي بنهاية أغسطس الجاري ويشارك لاعب الوسط مع الفريق في دوري أبطال أوروبا حاليا.

ويستعد سيلفا ورفاقه لمواجهة ليون يوم السبت في الدور ربع النهائي.

وإذا عبروا عقبة الفريق الفرنسي سيواجهون بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

ويلعب سيلفا في سيتي منذ 10 سنوات وارتدى بطل مونديال 2010 أقمصة فالنسيا وإيبار وسيلتا فيجو.

وشارك سيلفا في 435 مباراة مع سيتي وسجل 77 هدفا وأرسل 140 تمريرة حاسمة وتوج بـ13 لقبا مع النادي الإنجليزي.

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