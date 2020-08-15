كيميتش: لعبنا بوحشية ضد برشلونة.. ولم ننته بعد

السبت، 15 أغسطس 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

برشلونة - بايرن ميونيخ

وصف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أداء فريقه ضد برشلونة يوم الجمعة بـ"الوحشي" والذي مهد الطريق لفوز كاسح بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كيميتش في حواره مع سكاي سبورتس بعد المباراة واصفا أداء ناديه:"وحشي. من الصعب إدراك أننا هزمنا برشلونة 8-2".

واستمر الظهير الأيمن "كنا مركزين من الدقيقة الأولى، حققنا نتيجة رائعة، لكننا لم ننته بعد".

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وينتظر بايرن في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليون التي تجري يوم السبت.

بينما يلعب باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في نصف النهائي.

ويبحث بايرن عن لقبه السادس في دوري الأبطال والأول منذ 2013.

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