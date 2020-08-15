دي يونج: بايرن لا يفوقنا مهارة.. لكنه بذل جهدا أكثر منا

السبت، 15 أغسطس 2020 - 11:00

كتب : FilGoal

توماس مولر - برشلونة - بايرن ميونيخ

يرى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة أن بايرن ميونيخ، الذي تفوق على الأول يوم الجمعة بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا، لا يفوق فريقه مهارة وإنما كانت له الغلبة بسبب الجهد والعطاء.

وقال الهولندي متحسرا بعد الخسارة القاسية في ربع نهائي البطولة القارية:"اليوم ظهر أن لدينا مشكلات كثيرة في الفريق وأنه لابد من تغيير أشياء عديدة".

واستمر في تصريحات صحفية "صعب على الجمهور تقبل الأمر. اعتقدنا أن بمقدورنا الفوز على بايرن. أول 15-20 دقيقة سجلوا مبكرا لكننا تعادلنا وسنحت لنا فرصتان".

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ثم استدرك "لكنهم كانوا أفضل منا كثيرا. لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمهارة، ولكن باللعب بحدة وبذل جهد كبير، علينا أن نغير هذه الأشياء".

وتلقى برشلونة أكبر خسارة قارية في تاريخه ولأول مرة منذ 74 عاما يستقبل 8 أهداف في مباراة.

خسارة قد تعجل برحيل المدرب كيكي سيتيين وتقول تقارير إن الأقرب لخلافته هو ماوريسيو بوكيتينو الأرجنتيني.

وذلك بعد موسم للنسيان لم يتوج فيه الفريق بأي لقب، وهو أمر لم يحدث منذ موسم 2007-2008.

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