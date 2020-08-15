مولر بعد الفوز الكاسح: لم نسيطر بهذا الشكل أمام البرازيل في 2014

السبت، 15 أغسطس 2020 - 10:45

كتب : FilGoal

7-1

يرى توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه هيمن على المباراة أمام برشلونة أكثر مما فعل منتخب ألمانيا ضد البرازيل في الفوز الشهير بنتيجة 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014.

وتحدث مولر، رجل مباراة الجمعة التي اكتسح فيها بايرن منافسه الإسباني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا في تصريحات صحفية:"في 2014 ضد البرازيل لم نسيطر بهذا الشكل".

وواصل مولر الذي أحرز هدفين من ثمانية البافاريين "كان شيئا حدث، دعونا لا نتحدث عنه، لنتحدث عما حصل اليوم. كانت ليلة استثنائية، النتيجة والطريقة التي لعبنا بها كانت رائعة".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات السبت 15 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومانشستر سيتي "في الحياة أنت لا تعرف ما سيحدث".. التشيرينجيتو: بوكيتينو المرشح الأول لتدريب برشلونة مرتضى منصور: كهربا هديتي لـ الأهلي.. ما يحدث للأحمر عقاب رباني نوير: آسف لما حدث لـ تير شتيجن.. هذا ليس سهلا على حارس مرمى

واستمر مولر الذي ينتظر مواجهة مانشستر سيتي أو ليون في نصف النهائي "أفضل شيء كان رؤية اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء لديهم نفس المستوى. الشيء الأهم هو فعل ما نريد في الملعب وأن يصل كل فرد إلى أقصى ما عنده".

وينتظر بايرن الفائز من سيتي وليون اللذين يتواجهان يوم السبت في ختام الدور ربع النهائي.

بينما يلعب باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في نصف النهائي.

ويبحث بايرن عن لقبه السادس في دوري الأبطال والأول منذ 2013.

طالع أيضا

تقرير إسباني يكشف المرشح الأول لتدريب برشلونة في حال إقالة سيتيين

مرتضى: كهربا هديتي للأهلي

بايرن ميونيخ مولر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: بينهم بنزيمة.. 7 أسماء على طاولة بيرلو لتعزيز هجوم يوفنتوس 13 دقيقة | أوروبا
وكيله: الجزار تلقى عرضا رسميا من بطل صربيا وننتظر رد الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
طوارئ في برشلونة.. سبورت: النادي اتخذ قرار إقالة سيتيين.. وربما يلحق به أبيدال ساعة | أوروبا
تحديد موعد عودة هُمام طارق إلى الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - عودة الشيخ وياسر للتدريبات الجماعية.. ومروان ومتولي في الجيم 2 ساعة | الدوري المصري
كيميتش: لعبنا بوحشية ضد برشلونة.. ولم ننته بعد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رسميا - كلوب مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ميرور: برشلونة قد يدفع 5 ملايين يورو لـ ليفربول إذا فاز كوتينيو بدوري الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 4 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا
قد ينال إعجابك