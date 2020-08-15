مولر بعد الفوز الكاسح: لم نسيطر بهذا الشكل أمام البرازيل في 2014

يرى توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه هيمن على المباراة أمام برشلونة أكثر مما فعل منتخب ألمانيا ضد البرازيل في الفوز الشهير بنتيجة 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014.

وتحدث مولر، رجل مباراة الجمعة التي اكتسح فيها بايرن منافسه الإسباني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا في تصريحات صحفية:"في 2014 ضد البرازيل لم نسيطر بهذا الشكل".

وواصل مولر الذي أحرز هدفين من ثمانية البافاريين "كان شيئا حدث، دعونا لا نتحدث عنه، لنتحدث عما حصل اليوم. كانت ليلة استثنائية، النتيجة والطريقة التي لعبنا بها كانت رائعة".

واستمر مولر الذي ينتظر مواجهة مانشستر سيتي أو ليون في نصف النهائي "أفضل شيء كان رؤية اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء لديهم نفس المستوى. الشيء الأهم هو فعل ما نريد في الملعب وأن يصل كل فرد إلى أقصى ما عنده".

وينتظر بايرن الفائز من سيتي وليون اللذين يتواجهان يوم السبت في ختام الدور ربع النهائي.

بينما يلعب باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في نصف النهائي.

ويبحث بايرن عن لقبه السادس في دوري الأبطال والأول منذ 2013.

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