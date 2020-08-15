مواعيد مباريات السبت 15 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومانشستر سيتي

يتحدى الزمالك اليوم السبت مدربه الأسبق إيهاب جلال حين يستضيف فريق مصر للمقاصة على ملعب القاهرة في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة التي تنطلق في تمام الساعة 8 مساء.

وفي دوري أبطال أوروبا يسدل الستار على الدور ربع النهائي حين يلعب مانشستر سيتي ضد ليون.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

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