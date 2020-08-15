أمير مرتضى: شاركنا بشكل ما في التفاوض مع رمضان.. وفيفا عاقب الأهلي بطريقة غير مباشرة

السبت، 15 أغسطس 2020 - 00:38

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن ناديه شارك "بشكل ما" في التفاوض مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والذي كان معارا له من هدرسفيلد، والذي فضل الانتقال إلى بيراميدز.

رمضان صبحي

النادي : هدرسفيلد تاون

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الزمالك

وقال أمير لقناة ناديه "بشكل ما، شاركنا في عملية التفاوض مع رمضان صبحي. أي تفاوض ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تمت وأظهرنا للنادي الإنجليزي وجود خيار ثاني لهم لو لم تسر الصفقة مع خيارهم الأول".

وأضاف "ربما شعر رمضان بعدم أمان بعد رحيل شريف إكرامي وفتحي وعاشور بهذه الطريقة".

أخبار متعلقة
بارتوميو: مستقبل سيتيين؟ لن أعلّق على ذلك الآن.. كانت مباراة كارثية كادينا كوبي: طفح الكيل.. ميسي قرر الرحيل لو لم يحدث تغيير جذري في برشلونة 8 أرقام تلخص ذُل برشلونة تحت أقدام بايرن ميونيخ

وشدد "انتقال رمضان صبحي لبيراميدز لم يفاجئني".

وأكمل "بيراميدز يستطيع فعل ما فعله مع لاعبي الأهلي مع لاعبي الزمالك كذلك".

وعن ملف محمود عبد المنعم "كهربا" قال: "صمتنا كثيرا. حكم اليوم ضد كهربا أوضح حقنا وألغى دفوع اللاعب التي كان يقولها في الإعلام".

وأردف "الزمالك يعرف كيف يحصل على حقوقه، ورئيسه رجل قانون".

وشدد "أطمئن الجمهور، الزمالك يعرف كيف يستعيد حقوقه".

وأكمل "النادي الأهلي استخدم النادي البرتغالي للحصول على كهربا بطريقة الكوبري المعروفة. أحكام فيفا معروفة وصريحة، النادي البرتغالي قام بدور (المحلل). فيفا عاقب الأهلي بشكل غير مباشر بإيقاف لاعبه لو لم يدفع".

وأتم "قلت لكهربا في نهاية مشواره من الزمالك إن النادي لا يقف على أحد، أخبرته أن يأتي لنا بأي عرض برقم جيد حتى لو من الأهلي. قلت له إن ما يفعله ليس جيدا بتسجيل الأهداف وتقبيل الشعار ثم الاجتماع مع أحد المحامين للانتقال لأحد الأندية في المساء".

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

كهربا انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وخاض منذ ذلك الحين 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

اقرأ أيضا

بايرن يهتك برشلونة بالثمانية

قنبلة السولية تنقذ سجل الأهلي المحلي

كيف خرج الجميع شبه سعيدا بالحكم ضد كهربا

محمود عبد المنعم كهربا الزمالك الأهلي رمضان صبحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور: كهربا هديتي لـ الأهلي.. ما يحدث للأحمر عقاب رباني 16 دقيقة | الدوري المصري
نوير: آسف لما حدث لـ تير شتيجن.. هذا ليس سهلا على حارس مرمى 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العطار: لدى المصري 9 مصابين بـ كورونا من الفريق الأول.. وحلبية: 14 حالة في تقرير اتحاد الكرة 24 دقيقة | الدوري المصري
مختار: حزنت للغاية بسبب رمضان.. الأهلي هو من صنعه 25 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: شاركنا بشكل ما في التفاوض مع رمضان.. وفيفا عاقب الأهلي بطريقة غير مباشرة 30 دقيقة | الدوري المصري
بارتوميو: مستقبل سيتيين؟ لن أعلّق على ذلك الآن.. كانت مباراة كارثية 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كادينا كوبي: طفح الكيل.. ميسي قرر الرحيل لو لم يحدث تغيير جذري في برشلونة 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
8 أرقام تلخص ذُل برشلونة تحت أقدام بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 4 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا
قد ينال إعجابك