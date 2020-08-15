أمير مرتضى: شاركنا بشكل ما في التفاوض مع رمضان.. وفيفا عاقب الأهلي بطريقة غير مباشرة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن ناديه شارك "بشكل ما" في التفاوض مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والذي كان معارا له من هدرسفيلد، والذي فضل الانتقال إلى بيراميدز.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وقال أمير لقناة ناديه "بشكل ما، شاركنا في عملية التفاوض مع رمضان صبحي. أي تفاوض ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تمت وأظهرنا للنادي الإنجليزي وجود خيار ثاني لهم لو لم تسر الصفقة مع خيارهم الأول".

وأضاف "ربما شعر رمضان بعدم أمان بعد رحيل شريف إكرامي وفتحي وعاشور بهذه الطريقة".

وشدد "انتقال رمضان صبحي لبيراميدز لم يفاجئني".

وأكمل "بيراميدز يستطيع فعل ما فعله مع لاعبي الأهلي مع لاعبي الزمالك كذلك".

وعن ملف محمود عبد المنعم "كهربا" قال: "صمتنا كثيرا. حكم اليوم ضد كهربا أوضح حقنا وألغى دفوع اللاعب التي كان يقولها في الإعلام".

وأردف "الزمالك يعرف كيف يحصل على حقوقه، ورئيسه رجل قانون".

وشدد "أطمئن الجمهور، الزمالك يعرف كيف يستعيد حقوقه".

وأكمل "النادي الأهلي استخدم النادي البرتغالي للحصول على كهربا بطريقة الكوبري المعروفة. أحكام فيفا معروفة وصريحة، النادي البرتغالي قام بدور (المحلل). فيفا عاقب الأهلي بشكل غير مباشر بإيقاف لاعبه لو لم يدفع".

وأتم "قلت لكهربا في نهاية مشواره من الزمالك إن النادي لا يقف على أحد، أخبرته أن يأتي لنا بأي عرض برقم جيد حتى لو من الأهلي. قلت له إن ما يفعله ليس جيدا بتسجيل الأهداف وتقبيل الشعار ثم الاجتماع مع أحد المحامين للانتقال لأحد الأندية في المساء".

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

كهربا انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وخاض منذ ذلك الحين 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

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