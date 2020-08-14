عبد الحفيظ: رمضان؟ انظروا إلى ليفربول.. القوة الشرائية ليست سبب الحصول على بطولات

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 23:35

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

عقب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على قرار رمضان صبحي بتفضيل الانتقال إلى بيراميدز بدلا من ناديه الذي خرج من قطاع ناشئيه وأمضى الجزء الأكبر من مشواره معه، الأهلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "لا أريد الحديث عن لاعب ليس معنا. كل لاعب يختار طريقه على حسب ظروفه وتفضيلاته. أوجه كلمة لنا، منذ 1907 مر على الأهلي مئات اللاعبين لكن النادي دائما يكمل طريقه".

وأردف " هناك فارق أن تكون في ناد يمنحك البطولات وأن تكون في ناد آخر. القوة الشرائية ليست كل أسباب البطولات. ريال مدريد امتلك زيدان وبيكام وفيجو وبرشلونة كان يسيطر. سيتي اشترى لاعبين أكثر من ليفربول والريدز حققوا الدوري".

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وعن الحكم ضد محمود عبد المنعم "كهربا" بتغريمه 2 مليون دولار لصالح الزمالك تضامنا مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي: "قرار فيفا أنصف أسلوب الأهلي في التعامل. كهربا لديه ما يثبت صحة موقفه".

وعن نتيجة مباراة الإنتاج الحربي قال: "علينا أن نستفيد من الأخطاء التي حدثت. لم نقدم مباراة جيدة لكن الدوري يُلعب على مباريات كثيرة".

وشدد "علينا احترام كرة القدم، لأنها تملك وجهين أحدهما يضحك والثاني يغضب".

رغم تقديم الإنتاج الحربي لمباراة كبيرة، استطاع الأهلي الخروج بنقطة من استاد الأهلي WE السلام في المواجهة الأولى عليه بشكله الجديد، بين شريكي الملعب.

لقاء الجولة 19 انتهى بالتعادل 1-1، حيث تقدم أحمد عفيفي للإنتاج الحربي في الدقيقة 27، وتعادل عمرو السولية للأهلي في الدقيقة 77.

الأهلي حافظ على صدارته للدوري بـ 53 نقطة على بعد 18 نقطة من بيراميدز، أما الإنتاج الحربي فيظل ثامنا بـ24 نقطة.

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