بيكيه: وصلنا للحضيض.. إذا كان التغيير لزاما فأنا أول من أعرض نفسي للرحيل

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 23:35

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - برشلونة

عبر جيرارد بيكيه عن خيبة أمله الكبيرة بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ بثمانية. انتقد الجميع بمن فيه هو نفسه، وطالب بالتغيير الفوري.

برشلونة خسر أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع تقرير المباراة)

وقال بيكيه في تصريحات عقب اللقاء: "مباراة فظيعة. أحاسيس كارثية. عار، هذه الكلمة المناسبة".

أخبار متعلقة
مدافع ريال مدريد السابق: بيكيه وسيم وصديقته شاكيرا.. لكن لو لعب في فالنسيا لما سمعنا به بيكيه: إشارتي بعد إلغاء هدف ميسي؟ لا أتذكر بيكيه: تذكروا أننا برشلونة.. القتال للنهاية جزء من شخصيتنا بيكيه جديد؟ سبورت: برشلونة يريد استعادة جارسيا من سيتي

وأضاف "لا يمكن أن ننافس في أوروبا على هذا الشكل وهذا ليس العام الأول أو الثاني أو الثالث. أتمنى أن نستفيد من الأمر".

مدافع برشلونة أتبع "علينا أن نحلل. الفريق بحاجة إلى تغيير وهنا لا أتحدث عن اللاعبين أو الجهاز الفني فقط، أتحدث النادي ككل يحتاج إلى تغيير".

بيكيه واصل "نشعر بحرج كبير. لقد وصلنا إلى الحضيض".

وعن التغيير في الفريق كلاعبين، قال بيكيه "إذا كان الفريق بحاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل".

ثم أكمل "في الواقع لا أعرف كيفية تصنيف ذلك لكن في الحقيقة نحن لمسنا القاع ويجب أن يكون هناك تغيير، وليس فقط على مستوى اللاعبين. وصلنا إلى مرحلة لا نسير فيها في طريق صحيح".

وأتم "برشلونة يجب أن يكون في المقدمة دائما ينافس ويفوز".

برشلونة خرج هذا الموسم صفر اليدين بعد خسارة كل البطولات. ودع دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي من ربع النهائي وخسر الدوري لصالح ريال مدريد، بجانب خسارة الكأس وكأس السوبر.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع الفائز بين مانشستر سيتي أو أوليمبك ليون في نصف نهائي البطولة.

اقرأ أيضا

بايرن يهتك برشلونة بالثمانية

قنبلة السولية تنقذ سجل الأهلي المحلي

كيف خرج الجميع شبه سعيدا بالحكم ضد كهربا

ليلة الأبطال برشلونة بايرن ميونيخ جيرارد بيكيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
نوير: آسف لما حدث لـ تير شتيجن.. هذا ليس سهلا على حارس مرمى 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العطار: لدى المصري 9 مصابين بـ كورونا من الفريق الأول.. وحلبية: 14 حالة في تقرير اتحاد الكرة 6 دقيقة | الدوري المصري
مختار: حزنت للغاية بسبب رمضان.. الأهلي هو من صنعه 8 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: شاركنا بشكل ما في التفاوض مع رمضان.. وفيفا عاقب الأهلي بطريقة غير مباشرة 13 دقيقة | الدوري المصري
بارتوميو: مستقبل سيتيين؟ لن أعلّق على ذلك الآن.. كانت مباراة كارثية 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كادينا كوبي: طفح الكيل.. ميسي قرر الرحيل لو لم يحدث تغيير جذري في برشلونة 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
8 أرقام تلخص ذُل برشلونة تحت أقدام بايرن ميونيخ 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: برشلونة يقرر إقاالة كيكي بعد فضيحة الـ 8-2 50 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 4 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا
قد ينال إعجابك