بيكيه: وصلنا للحضيض.. إذا كان التغيير لزاما فأنا أول من أعرض نفسي للرحيل

عبر جيرارد بيكيه عن خيبة أمله الكبيرة بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ بثمانية. انتقد الجميع بمن فيه هو نفسه، وطالب بالتغيير الفوري.

برشلونة خسر أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع تقرير المباراة)

وقال بيكيه في تصريحات عقب اللقاء: "مباراة فظيعة. أحاسيس كارثية. عار، هذه الكلمة المناسبة".

وأضاف "لا يمكن أن ننافس في أوروبا على هذا الشكل وهذا ليس العام الأول أو الثاني أو الثالث. أتمنى أن نستفيد من الأمر".

مدافع برشلونة أتبع "علينا أن نحلل. الفريق بحاجة إلى تغيير وهنا لا أتحدث عن اللاعبين أو الجهاز الفني فقط، أتحدث النادي ككل يحتاج إلى تغيير".

بيكيه واصل "نشعر بحرج كبير. لقد وصلنا إلى الحضيض".

وعن التغيير في الفريق كلاعبين، قال بيكيه "إذا كان الفريق بحاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل".

ثم أكمل "في الواقع لا أعرف كيفية تصنيف ذلك لكن في الحقيقة نحن لمسنا القاع ويجب أن يكون هناك تغيير، وليس فقط على مستوى اللاعبين. وصلنا إلى مرحلة لا نسير فيها في طريق صحيح".

وأتم "برشلونة يجب أن يكون في المقدمة دائما ينافس ويفوز".

برشلونة خرج هذا الموسم صفر اليدين بعد خسارة كل البطولات. ودع دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي من ربع النهائي وخسر الدوري لصالح ريال مدريد، بجانب خسارة الكأس وكأس السوبر.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع الفائز بين مانشستر سيتي أو أوليمبك ليون في نصف نهائي البطولة.











































































































































































































































































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