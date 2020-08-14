مؤتمر فايلر: لسنا سعداء.. وبدايتنا كانت سيئة للغاية

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 23:29

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

يرى ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه قدم مباراة باهتة ضد الإنتاج الحربي، في التعادل 1-1.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي للمباراة "لم تكن أفضل مبارياتنا. بدايتنا كانت سيئة وأهدرنا ركلة جزاء واستقبلنا هدفا".

وأردف "كان لدينا صعوبة في العودة، ولسنا سعداء، لكن التعادل أفضل من الهزيمة".

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ردا على سؤال عن سبب الأداء الهجومي، هل كان غياب رمضان صبحي والشحات أم تضييق الإنتاج الحربي للمساحات "طريقتي دائما هي الحديث عن اللاعبين الموجودين، لاعبو فريقي جيدين ولكن الأداء اليوم كان باهتا".

رغم تقديم الإنتاج الحربي لمباراة كبيرة، استطاع الأهلي الخروج بنقطة من استاد الأهلي WE السلام في المواجهة الأولى عليه بشكله الجديد، بين شريكي الملعب.

لقاء الجولة 19 انتهى بالتعادل 1-1، حيث تقدم أحمد عفيفي للإنتاج الحربي في الدقيقة 27، وتعادل عمرو السولية للأهلي في الدقيقة 77.

الأهلي حافظ على صدارته للدوري بـ 53 نقطة على بعد 18 نقطة من بيراميدز، أما الإنتاج الحربي فيظل ثامنا بـ24 نقطة.

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