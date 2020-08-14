وكيل اللاعب لـ في الجول: حرس الحدود يضم هداف دوري قبرص الشمالية

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 16:55

كتب : محمد عبد العظيم

موسيس إيبكون أكياندي - حرس الحدود

أنهى حرس الحدود اتفاقه مع النيجيري موسيس إيبكون أكياندي هداف دوري قبرص الشمالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي ياسك بينتالي القبرصي. وذلك وفقا لتصريحات وكيله أحمد علاء الدين لـFilGoal.com.

وقال أحمد علاء الدين وكيل اللاعب لـ" :FilGoal.com اتفقنا على كافة البنود الشخصية مع حرس الحدود".

وأكمل "اللاعب سيوقع عقدا مدته 3 مواسم فور وصوله إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة بعد حل أزمة الطيران".

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وأضاف: "المفاوضات بدأت مع حرس الحدود منذ فترة".

وتابع "بالرغم من اهتمام بعض الأندية الأخرى في مصر بالتعاقد مع اللاعب لكننا فضلنا حرس الحدود لأنه الأكثر جدية حتى الأن".

موسيس إيبكون صاحب الـ 19 عاما نجح في تصدر قائمة هدافي دوري قبرص الشمالية بعد أن نجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 9 أهداف.

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