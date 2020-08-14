الوداد يعلن إصابة 5 أفراد بين صفوفه بفيروس كورونا وتأجيل كلاسكيو المغرب

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 15:36

كتب : محمد عبد العظيم

الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي تأجيل مباراته مع الجيش الملكي اليوم الجمعة في الدوري المغربي، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة خمسة من عناصر الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذلك في بيان رسمي.

وجاء نص البيان كالتالي: "أظهرت نتائج التحليلات التي أجريت لفريق الوداد الرياضي يوم الأربعاء، إصابة خمسة من عناصر الفريق بفيروس كورونا المستجد، ما فرض تأجيل المباراة التي كان من المنتظر أن تجمعه مساء اليوم الجمعة مع الجيش الملكي إلى وقت لاحق".

وواصل "يؤكد الفريق على أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ولن يدخر جهدا في تتبع حالتهم الصحية إلى حين شفائهم من الفيروس، كما سيخضع جميع المخالطين للعزل الصحي بالدار البيضاء مع توفير جميع الظروف والوسائل والاحتياطات التي توصي بها المصالح الصحية لمحاصرة هذا الوباء ومنع تفشيه".

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وأكمل "يعلن الوداد الرياضي أنه سيجري مسحة طبية أخرى لكافة أعضاء الفريق للوقوف على الوضع الصحي لهم، كما سيقوم النادي بعملية تعقيم شاملة للمركب الرياضي محمد بن جلون وحافلات الفريق وسيارات جميع أعضاء النادي وكل الوسائل والتجهيزات والمعدات التي يستعملها اللاعبين والإداريين والأطقم التقنية والإدارية".

وأتم البيان "يتمنى فريق الوداد الشفاء العاجل لجميع المصابين بفيروس كورونا، وسنواصل إعلام الرأي العام بشأن الوضع الصحي داخل الفريق أول بأول".

الوداد كان على موعد لمواجهة الجيش الملكي في كلاسيكو المغرب ضمن الجولة الـ22 من الدوري المغربي للمحترفين في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

الوداد يواجه الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل في لقاء الذهاب، ويقام لقاء الإياب يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.

ويحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن الرجاء المتصدر.

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