الكشف عن – قيمة صلاح في "فانتازي الدوري الإنجليزي"

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح

موسم رابع على التوالي في انتظار عشاق الدوري الإنجليزي ولعبة "فانتازي" الافتراضية بقيادة محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسيكون جناح ليفربول واحدا من أبرز الأسماء التي يعتمد عليه رواد اللعبة حول العالم وليس في مصر فقط نظرا لأهدافه ومساهمته مع ليفربول.

وأعلن قيمة محمد صلاح في موسم 2020-2021 ووصلت إلى 12 مليون جنيه إسترليني.

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قيمة صلاح في أول موسم له بالمسابقة 2017-2018 كانت 9 مليون، صلاح حقق لقب الهداف برصيد 32 هدفا وكذلك أصبح أكثر لاعبا حصدا للنقاط في تاريخ اللعبة برصيد 303 نقطة في موسم واحد.

فارتفعت قيمته في موسم 2018-19 إلى 13 مليون في بداية المسابقة، وتراجعت إلى .512 مليون في الموسم الماضي.

وسجل صلاح الموسم الماضي 19 هدفا وصنع 10 في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي وحل خامسا في جدول ترتيب الهدافين ورابعا في الأكثر صناعة للأهداف.

وجاءت قيمة البلجيكي كيفين دي بروين 11.5 مليون جنيه إسترليني بعد موسم رائع قدمه، ساهم خلاله بصناعة 20 هدفا معادلا الرقم القياسي لـ تيري هنري هداف أرسنال التاريخي.

ولم يُعلن بعد عن أسعار لاعبي الفرق المشاركة في المسابقة وعلى رأسهم الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه لاعبا أستون فيلا الإنجليزي.

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