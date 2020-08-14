ريفالدو: الـ "جوكر" ديمبيلي سيكون جيدا لـ يونايتد إذا فشلوا في ضم سانشو

يعتقد البرازيلي ريفالدو أن عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني خيارا جيدا لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي حال فشلوا في التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

وارتبط اسم الإنجليزي الشاب بالانتقال لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن دورتموند أعلن إنه باق في صفوف الفريق للموسم المقبل.

ريفالدو كتب في عموده عبر موقع Betfair: "عثمان ديمبيلي سافر مع برشلونة إلى لشبونة وهناك فرصة لرؤيته يشارك أمام بايرن ميونيخ".

وتابع "ربما يكون ما أسميه (جوكر) لبرشلونة يأتي من على مقاعد البدلاء ويؤثر على المباراة، إنه لاعب موهوب".

وأضاف "هناك شائعات تشير لرحيله عن النادي بنهاية الموسم، لكن طالما متواجد على المدرب أن يعتمد عليه".

وأوضح "مانشستر يونايتد ارتبط بضم جادون سانشو لكن هناك بعض العوائق المالية من بوروسيا دورتموند، ديمبيلي سيكون خيارا جيدا لـ يونايتد".

وأكمل "إنه سريع للغاية وموهوب، وأؤمن أنه سيكون جيدا في الدوري الإنجليزي".

وكان كيكي سيتيين المدير الفني قد أوضح في المؤتمر الصحفي أمس قبل مواجهة بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أن ديميبلي سيتواجد على مقاعد البدلاء.

ديمبيلي (23 عاما) لم يخض سوى 9 مباريات هذا الموسم، بواقع 492 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا، ولم يصنع أي هدف.

وتعرض ديمبيلي لإصابة قوية في العضلة الخلفية، خضع على إثرها لعملية جراحية في فنلندا، أبعدته لمدة 8 أشهر تقريبا.

ولم يظهر ديمبيلي في أي مباراة هذا العام، إذ لعب مباراته الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند يوم 27 نوفمبر 2019 بدوري أبطال أوروبا.

وكان من المفترض أن يغيب ديمبيلي حتى نهاية الموسم، لولا التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا.

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