ويليان: أرسنال مع أرتيتا لديه فرصة للمنافسة مجددا على الألقاب محليا وأوروبيا

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 12:04

كتب : FilGoal

ويليان

قال ويليان المنضم حديثا لأرسنال إن فريقه مع ميكيل أرتيتا لديه فرصة كبيرة لينافس مجددا على الألقاب سواء محليا أو أوروبيا. وذلك في تصريحاته للموقع الرسمي.

وصرح ويليان (32 عاما (: "أحب الطريقة التي يلعب بها أرسنال كل شيء رائع هنا، الملعب وأعتقد أنه مع أرتيتا، لدى أرسنال فرصة كبيرة لكي ينافس مجددا على الألقاب سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو أوروبا، أشعر بسعادة كبيرة بسبب ذلك".

وأضاف "متشوق لبداية مسيرتي معه، لا يمكنني الانتظار لدخول الملعب والقيام بما أجيده لمساعدة زملائي وهذا النادي لكي يلمع مرة أخرى، هذا ما أريده".

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وواصل "حينما تحدثت مع ميكيل أرتيتا، المحادثة كانت جيدة ومنحني الثقة لأنضم إلى الفريق، قال الكثير من الأشياء الجيدة لي، ولهذا السبب انضممت إلى الفريق".

وكان أرسنال قد أعلن في بيان رسمي صباح الجمعة ضم ويليان في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع تشيلسي بعقد يمتد لـ3 مواسم بداية من 2020-2021.

وعن المركز الذي سيلعب فيه مع أرسنال أجاب ضاحكا: "هذا سؤال صعب، سأترك الأمر لأرتيتا، أتيت لأساعد في كل مركز".

وأتم الدولي البرازيلي: "يمكنني اللعب على اليمين وفي العمق وعلى الجانب الأيسر كذلك، لذا أرغب في المساعدة في أي مركز حيثما أشارك، سأحاول أن أقدم أفضل ما لدي".

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