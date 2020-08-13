كشري لـ في الجول: كيف لم يلغ الحكم الإنذار بعد الرجوع للفيديو؟!

انتقد أحمد كشري المدير الفني لـ أسوان، قرار طرد لاعبه سولومون منساه في الشوط الثاني لمواجهة نادي مصر.

أسوان ومصر تعادلا بهدف لكل طرف على استاد الشرطة، في الجولة 19 للدوري المصري.

وصرّح كشري لـ FilGoal.com: "حصل سولومون منساه على بطاقة صفراء عقب لقطة الكرة المشتركة داخل منطقة الجزاء التي تم احتسابها بعد ذلك ركلة جزاء بالرجوع لتقنية الفيديو، فكيف يتم الإبقاء على البطاقة الصفراء؟".

وأكمل: "في بداية الشوط الثاني مُنح اللاعب بطاقة صفراء وطُرد، كيف يحدث ذلك؟ من المفترض أنها البطاقة الأولى وليست الثانية في هذه الحالة".

وتابع: "كنا الفريق الأفضل ومتقدمين في النتيجة والمباراة كانت في صالحنا".

وأتم: "سنتواصل مع لجنة الحكام لمعرفة ما حدث في هذه اللقطة، وسنرى إن كان سيتم رفع الإيقاف عن اللاعب أم لا".

ويطالب مدرب أسوان في تصريحاته، بإسقاط الإنذار الأول عن لاعبه، لأنه تحصل عليه في أعقاب لعبة ثبت أنها مخالفة لفريقه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبينما أوضح سمير عثمان الحكم الدولي السابق عبر أون تايم سبورتس صحة قرار الحكم بالإبقاء على الإنذار، علم FilGoal.com أن لجنة الحكام في الاتحاد المصري راضية أيضا عن قرار الحكم سعيد حمزة، إذ ترى أن إزالة البطاقة الصفراء تكون في حالة اختلاط الهوية على الحكم فقط.

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