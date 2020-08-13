بيلد: ليفربول بدأ تحركه الرسمي لضم ألكانتارا

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا - إسبانيا

تحرك نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي من أجل التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وفقا لصحيفة بيلد الموثوقة.

وكشفت بيلد، وفقا لمصادرها الخاصة، تواصل ليفربول بشكل رسمي مع مسؤولي بايرن ميونيخ، لأول مرة، من أجل التعاقد مع ألكانتارا.

يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول "متحمس للغاية" للتعاقد مع ألكانتارا، وفقا لـ بيلد.

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ويرغب بايرن ميونيخ في الحصول على 30 مليون يورو لترك ألكانتارا، الذي أعلن في وقت سابق رغبته في عدم تجديد عقده.

ورفض تياجو لاعب برشلونة السابق تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ والذي ينتهي في 2021 وصار انتقاله إلى ملعب أنفيلد قريبا.

الإسباني البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 37 مباراة وسجل 3 وصنع 2 وحقق لقب الدوري الألماني ووصل لنهائي الكأس المحلي، ويواصل مشواره مع البافاري في دوري أبطال أوروبا.

إجمالا بقميص بايرن ميونيخ خاض 232 مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع 37، وتوج بـ 15 لقبا من بينها 7 ألقاب دوري ألماني متتالية.

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