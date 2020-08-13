قائمة الأهلي – غياب إكرامي.. عودة ربيعة ودخول شكري أمام الإنتاج

أعلن ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي.

قائمة الأهلي شهدت غياب تواجد أحمد فتحي الظهير الأيمن بعدما كشف النادي عن القائمة بدون اسمه، قبل أن يٌضاف اسمه إلى القائمة بعد ذلك. شريف إكرامي أيضا غاب عن قائمة اللقاء.

وشهدت القائمة تواجد مروان محسن وأليو بادي في خط الهجوم، فيما يتواجد متولي وربيعة كقلبي دفاع في تواصل غياب ياسر إبراهيم للإصابة.

القائمة تشهد أيضا غياب أيمن أشرف مدافع الفريق للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام إنبي، فيما عاد رامي ربيعة مدافع الفريق بعد انتهاء إيقافه.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني - محمد شكري - أحمد فتحي.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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