قائمة الأهلي – غياب إكرامي.. عودة ربيعة ودخول شكري أمام الإنتاج

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 19:38

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد هاني - الأهلي - إنبي

أعلن ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي.

قائمة الأهلي شهدت غياب تواجد أحمد فتحي الظهير الأيمن بعدما كشف النادي عن القائمة بدون اسمه، قبل أن يٌضاف اسمه إلى القائمة بعد ذلك. شريف إكرامي أيضا غاب عن قائمة اللقاء.

وشهدت القائمة تواجد مروان محسن وأليو بادي في خط الهجوم، فيما يتواجد متولي وربيعة كقلبي دفاع في تواصل غياب ياسر إبراهيم للإصابة.

أخبار متعلقة
مران الأهلي – حضور الخطيب.. تدريبات بدنية وتقسيمة قوية للاعبين.. وسلبية مسحة الفريق مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: رفضنا شرط استمرار رمضان حفاظا على الفريق وائل جمعة: ما يحدث حاليا من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي دروس لإدارة نادينا سراج يكشف لـ في الجول 5 تعديلات في المرحلة الأولى لـ استاد الأهلي.. وملامح الثانية

القائمة تشهد أيضا غياب أيمن أشرف مدافع الفريق للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام إنبي، فيما عاد رامي ربيعة مدافع الفريق بعد انتهاء إيقافه.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني - محمد شكري - أحمد فتحي.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام الإنتاج الحربي من هنا.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – اجتماع الحسم في صفقة رمضان

مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير مباراة المصري والإسماعيلي

في الدوري الأهلي أحمد فتحي شريف إكرامي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر في الأهلي لـ في الجول: عقد حمدي فتحي بلا أي شروط جزائية 22 دقيقة | الدوري المصري
فيدال: بايرن لن يواجه فريقا من الدوري الألماني.. نحن برشلونة الأفضل في العالم 28 دقيقة | أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - أتليتكو مدريد (0) (0) لايبزج.. الشوط الأول 37 دقيقة | أوروبا
سموحة والمقاولون يتقاسمان نقاط مباراة أشعلتها تقنية الفيديو 40 دقيقة | الدوري المصري
مصر 2021 - انطلاق الموقع الرسمي للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد 51 دقيقة | مصر
هدرسفيلد لـ في الجول: وصلنا عرض تركي لرمضان.. نريد 7 مليون استرليني لبيعه 51 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالجبلاية لـ في الجول: استثنينا فرنسا وسويسرا من تحكيم القمة 54 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: مستعدون لتنفيذ أي قرار لاتحاد الكرة بخصوص لقاء المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 3 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا 4 في الجول يكشف – رد فعل فايلر بعد فشل انضمام رمضان لـ الأهلي وكيف يفكر في تعويضه
قد ينال إعجابك