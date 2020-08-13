بهدف الويشي وتدخل الـVAR.. أسوان ونادي مصر يتعادلان

تعادل أسوان مع ضيفه نادي مصر بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

سجل محمد المرسي هدف أسوان، فيما تعادل رضا الويشي لنادي مصر في المباراة التي أقيمت على ملعب أكاديمية الشرطة في العباسية.

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وصف المباراة

تقدم نادي أسوان في الدقيقة الـ30. أحمد عامر لاعب الفريق سقط داخل منطقة الجزاء والحكم لم يحتسب أي شيء. المباراة توقفت والحكم لجأ تقنية الفيديو والتي أثبتت وجود عرقلة ليحتسب ركلة الجزاء.

محمد المرسي سدد ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الأول لفريقه في المباراة، وله هذا الموسم.

أسوان كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ40 بعد عرضية قابلها كريم الطيب بلمسة رائعة في المرمى، لكن عصام ثروت حارس نادي مصر وتألق وحولها إلى ركنية.

نادي مصر اقترب أيضا من التعادل في الوقت الضائع بعد عرضية من شريف أشرف، قابلها ويليس فيرتادو بخلفية مزدوجة بجانب القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسوان بهدف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، شارك أحمد الصغيري بدلا من محمد رزق في صفوف أسوان، فيما شارك محمود توبة بدلا من علي جمال في صفوف نادي مصر.

وفي الدقيقة الـ56 لجأ خالد جلال مدرب نادي مصر للخبرة. شارك رضا الويشي بدلا من كليف نيكانيا.

حكم اللقاء أشهر بطاقة حمراء في وجه سولومون منساه لاعب أسوان في الدقيقة الـ63 بعد الحصول على الإنذار الثاني لإهدار الوقت أثناء الخروج.

وجاء التعادل في الدقيقة الـ74. طولية من ويليس، مهدها أحمد الشيخ برأسية إلى البديل رضا الويشي الذي سدد مسجلا التعادل لنادي مصر.

الويشي أيضا كاد يسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ83 بعد تمريرة من مصطفى سلطان فشل ثنائي دفاع أسوان في التعامل معها لتمر بغرابة وتصل إلى الويشي الذي انفرد تماما بالمرمى وسدد فوق القائم بقليل.

مسعد عوض سقط هنا وتلقى العلاج لعدم دقائق، قبل أن يعود وينقذ فريقه ببراعة من الهدف الثاني في الدقيقة الـ94 بعد تصويبة قوية من أحمد الشيخ، حولها إلى ركنية، لينتهي اللقاء بالتعادل.

التعادل رفع رصيد أسوان للنقطة الـ19 متقدما للمركز الـ13، فيما ارتفع رصيد نادي مصر للنقطة الـ12 في المركز الـ18 والأخير.

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