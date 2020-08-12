مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي جناح هدرسفيلد الذي أمضى هذا الموسم معارا للأهلي، والقريب من الانضمام إلى بيراميدز أسباب تفضيله عرض الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عرض باشاكشهير التركي وصل لـ 19 مليون جنيه في الموسم لمدة 3 سنوات، أي 57 مليون جنيه".

وأضاف "أما عرض بيراميدز فوصل إلى 80 مليون جنيه في 3 مواسم، فيما توقف عرض الأهلي عند 50 مليون جنيه في نفس المدة".

وأردف "كذلك، اشتكى رمضان مما وصفه بالمعاملة غير جيدة له داخل النادي من وجهة نظره".

الأهلي أعلن عدم التوصل لاتفاق مع رمضان صبحي للاستمرار مع القلعة الحمراء بعد الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء اللاعب، وتفضيل الجناح المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الانضمام إلى بيراميدز.. (طالع التفاصيل)

وسيوقع رمضان صبحي على عقد يمتد مع بيراميدز لمدة 3 مواسم، بقيمة 80 مليون جنيه.

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com منذ قليل إنه جمع متعلقاته الشخصية من الأهلي استعدادا للعودة إلى إنجلترا بعدما طالبه نادي هدرسفيلد بالانتظام في تدريبات الفريق.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

ومن جانبه، كشف هدرسفيلد لـFilGoal.com أنه تلقى أكثر من عرض للاستغناء عن رمضان صبحي.(التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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